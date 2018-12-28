Наумлюк: Україна скасувала заборону на в'їзд росіянам від 16 до 60 років

Хоча раніше в МВС заявляли, що заборона залишається в силі
Україна скасувала заборону на в'їзд до країни чоловікам-росіянам у віці від 16 до 60 років. Про це повідомив відомий журналіст Антон Наумлюк в Facebook з посиланням на заяву прес-секретаря прикордонної служби Олега Слободяна.
Хоча, за словами журналіста, два дні тому заступник глави МВС України Сергій Яровий заявляв про продовження заборони після припинення воєнного стану.
Скріншот поста (facebook.com/anton.naumlyuk/)
Антон Наумлюк пише, що, незважаючи на скасування заборони, Олег Слободян стверджує, що посилений режим контролю в'їзду зберігається.
"Правила для в'їзду росіян залишилися колишніми - закордонний паспорт, запрошення, документи, що підтверджують фінанси, перевірка "другої лінії" - бесіда і з'ясування обставин", - пише Наумлюк, цитуючи Слободяна.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС України прокоментували появу забору на адмінкордоні з Кримом.
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