Наумлюк: Україна скасувала заборону на в'їзд росіянам від 16 до 60 років

Ілюстративне фото (УНІАН)

Хоча раніше в МВС заявляли, що заборона залишається в силі

Україна скасувала заборону на в'їзд до країни чоловікам-росіянам у віці від 16 до 60 років. Про це повідомив відомий журналіст Антон Наумлюк в Facebook з посиланням на заяву прес-секретаря прикордонної служби Олега Слободяна.

Хоча, за словами журналіста, два дні тому заступник глави МВС України Сергій Яровий заявляв про продовження заборони після припинення воєнного стану.

Скріншот поста (facebook.com/anton.naumlyuk/)

Антон Наумлюк пише, що, незважаючи на скасування заборони, Олег Слободян стверджує, що посилений режим контролю в'їзду зберігається.

"Правила для в'їзду росіян залишилися колишніми - закордонний паспорт, запрошення, документи, що підтверджують фінанси, перевірка "другої лінії" - бесіда і з'ясування обставин", - пише Наумлюк, цитуючи Слободяна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС України прокоментували появу забору на адмінкордоні з Кримом.

Також раніше ми писали про те, що шістьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з РФ в Криму.