ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Наумлюк: Україна скасувала заборону на в'їзд росіянам від 16 до 60 років

STYLERЖиття    28.12.2018 - 20:22
Наумлюк: Україна скасувала заборону на в'їзд росіянам від 16 до 60 років
Ілюстративне фото (УНІАН)

Хоча раніше в МВС заявляли, що заборона залишається в силі

Україна скасувала заборону на в'їзд до країни чоловікам-росіянам у віці від 16 до 60 років. Про це повідомив відомий журналіст Антон Наумлюк в Facebook з посиланням на заяву прес-секретаря прикордонної служби Олега Слободяна.

Хоча, за словами журналіста, два дні тому заступник глави МВС України Сергій Яровий заявляв про продовження заборони після припинення воєнного стану.

Наумлюк: Україна скасувала заборону на в'їзд росіянам від 16 до 60 років

Скріншот поста (facebook.com/anton.naumlyuk/)

Антон Наумлюк пише, що, незважаючи на скасування заборони, Олег Слободян стверджує, що посилений режим контролю в'їзду зберігається.

"Правила для в'їзду росіян залишилися колишніми - закордонний паспорт, запрошення, документи, що підтверджують фінанси, перевірка "другої лінії" - бесіда і з'ясування обставин", - пише Наумлюк, цитуючи Слободяна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС України прокоментували появу забору на адмінкордоні з Кримом.

Також раніше ми писали про те, що шістьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з РФ в Криму.

Відгородилися: окупанти показали 60-кілометровий паркан у Криму (відео) Українські прикордонники не бачили паркану на адмінкордоні з Кримом
Новини України Кримпограничникизапрет на въезд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся