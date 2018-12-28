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Наумлюк: Украина отменила запрет на въезд россиянам от 16 до 60 лет

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 20:22
Наумлюк: Украина отменила запрет на въезд россиянам от 16 до 60 лет
Иллюстративное фото (УНИАН)

Хотя в МВД ранее заявляли, что запрет остается в силе

Украина отменила запрет на въезд в страну мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил известный журналист Антон Наумлюк в Facebook со ссылкой на заявление пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна.

Хотя, по словам журналиста, два дня назад замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявлял о продлении запрета и после прекращения военного положения.

Наумлюк: Украина отменила запрет на въезд россиянам от 16 до 60 лет

Скриншот поста (facebook.com/anton.naumlyuk/)

Антон Наумлюк пишет, что, несмотря на отмену запрета, Олег Слободян утверждает, что усиленный режим контроля въезда сохраняется.

"Правила для въезда россиян остались прежними - загранпаспорт, пригласительные, документы, подтверждающие финансы, проверка "второй линии" - беседа и выяснение обстоятельств", - пишет Наумлюк, цитируя Слободяна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с Крымом.

Также ранее мы писали о том, что шестерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым.

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