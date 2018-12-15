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До Миколая: синоптик попередив про морози з наступного тижня

STYLERЖиття    15.12.2018 - 07:06
До Миколая: синоптик попередив про морози з наступного тижня
Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

У першу половину тижня в більшості областей України опади малоймовірні

 

 

В Україні з понеділка, 17 грудня, помітно похолодає, в більшості областей встановиться помірно морозна погода. Очікується, що в першу половину тижня опадів не буде. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у своєму блозі.

Холоди триватимуть від 17-го по 19-те грудня - до Дня святого Миколая. У середу очікується до -10 градусів.

"Нічні градуси опиняться в межах 3-8, місцями до 10 морозу. Протягом дня передбачається -2-6 градусів", - розповіла синоптик.

До Миколая: синоптик попередив про морози з наступного тижняІлюстративне фото (РБК-Україна)

На Півдні та у південно-східних регіонах середня температура становитиме близько 0 градусів.

Вона зазначила, що з понеділка і по середу включно опади в більшості областей малоймовірні. Переважатиме суха морозна погода, за винятком західних областей, де періодично випадатиме мокрий сніг та сніг.

До Миколая: синоптик попередив про морози з наступного тижняФото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Місцями будуть тумани, на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, що в суботу, 15 грудня, у всіх регіонах України опуститься температура повітря, а в кількох областях буде йти сніг.

Також ми писали про те, що синоптики попередили про істотне похолодання і про погіршення погоди в Україні.

Нагадаємо, раніше синоптики напророкували пропажу в Україні "традиційно" холодної зими через глобальну зміну клімату.

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