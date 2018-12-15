До Николая: синоптик предупредил о морозах со следующей недели

Иллюстративное изображение (Фото: РБК-Украина)

В первую половину недели в большинстве областей Украины осадки маловероятны

В Украине с понедельника, 17 декабря, заметно похолодает, в большинстве областей установится умеренная морозная погода. Ожидается, что в первую половину недели осадков не будет. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем блоге.

Холода продлятся с 17-го по 19-е декабря - до Дня святого Николая. В среду ожидается до -10 градусов.

"Ночные градусы окажутся в пределах 3-8, местами до 10 мороза. В течение дня предполагается -2-6 градусов", - рассказала синоптик.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Юге и в юго-восточных регионах средняя температура составит около 0 градусов.

Она отметила, что с понедельника и по среду включительно осадки в большинстве областей маловероятны. Будет преобладать сухая морозная погода, за исключением западных областей, где периодически будет выпадать мокрый снег и снег.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Местами будут туманы, на дорогах ожидается гололедица.

Напомним, что в субботу, 15 декабря, во всех регионах Украины опустится температура воздуха, а в нескольких областях будет идти снег.

Также мы писали о том, что синоптики предупредили о существенном похолодании и об ухудшении погоды в Украине.

Напомним, ранее синоптики предрекли пропажу в Украине "традиционно" холодной зимы из-за глобального изменения климата.

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Видео: РБК-Украина