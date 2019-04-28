Нікому не заважає: в Одесі під Будинком профспілок побудували шашличну (відео)

Напередодні п'ятої річниці трагедії в Одесі на задньому дворі Будинку профспілок, в якому 2 травня 2014 року у вогні загинули десятки людей, виявили шашличну. Альтанку з мангалом спорудили на Куликовому полі прямо у дворику будівлі, передає місцеве видання Думська.net.

Охоронець і прибиральниця намагалися прогнати журналіста, який знімав це недоречне "явище". Вони погрожували фізичною розправою" і намагалися налякати його правоохоронними органами. Співробітник ЗМІ тільки вітав таку ініціативу і сам закликав охорону викликати поліцію.

В Одесі на задньому дворі Будинку профспілок побудували шашличну (фото: dumskaya.net)

Голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський прокоментував ситуацію із мангалом та заявив, що не знає, хто його встановив у цьому місці.

Водночас, він нічого поганого у шашличній під Будинком профспілок не бачить, адже вона "нікому не заважає".

Відео: YouTube / Думська Нет

Як повідомлялося раніше, нещодавно на росТБ на ток-шоу російський політолог назвав трагедію в Одесі 2 травня 2014 року "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".

Також ми писали про те, що скандал навколо відкриття фаст-фуду KFC в київському Будинку профспілок отримав продовження. Так, глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа заявив, що в роботі ресторану швидкого харчування "немає нічого протизаконного". Крім того, за його словами, у закладі не буде танців, музики та інших подібних розваг.