Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина
Олег Ляшко (фото: РБК-Україна)
Колишній нардеп Олег Ляшко показав свого сина
Олег Ляшко привідкрив завісу свого особистого життя і вперше показав свого новонародженого сина. Варто зазначити, що дитина народилася 17 травня 2020 року. При цьому у Ляшка є доросла дочка Владислава Горбенко.
Фотографію дитини, яку він тримає на руках, колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Олег Ляшко показав свого сина (фото: facebook.com/O.Liashko)
"Молодий папа", – написав Ляшко у коментарі до знімка.
Користувачі мережі в коментарях до його посту привітали новоспеченого батька.
- Вітаю!
- Здоров'я... Нехай росте на радість! І Бог зберігає всю вашу родину!!
- Козацького роду! Бажаю рости у щасливій країні!
- Гарне фото, головку тільки підтримуйте, ще й 6 тижнів немає... Так мило...
- Вітаю! Але як молодому татові, то потрібно провести "інструктаж" як правильно тримати дитину;
- Вітаю! Тому що бути мамою або татом - Божа благодать! Нехай росте здоровеньким на радість батькам!
- Ніякої політики! Тільки здоров'я і щасливих спільних хвилин від спілкування;
- Щирі вітання з міста Суми. Дуже раді за вас! Дружині бажаємо здоров'я, синку нехай росте здоровим і щасливим!
- Вам дуже йде!!! Батькам і синульці Божих Благословінь!!!
- Ростіть здорові, щасливі, любові і дай Бог здоров'я, та рости великим.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Ляшко показав свою 50-річну вагітну дружину.
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Автор: Роман Мирончук
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