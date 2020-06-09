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Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина

STYLERЖиття    09.06.2020 - 22:56
Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина
Олег Ляшко (фото: РБК-Україна)

Колишній нардеп Олег Ляшко показав свого сина

Олег Ляшко привідкрив завісу свого особистого життя і вперше показав свого новонародженого сина. Варто зазначити, що дитина народилася 17 травня 2020 року. При цьому у Ляшка є доросла дочка Владислава Горбенко.

Фотографію дитини, яку він тримає на руках, колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина

Олег Ляшко показав свого сина (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Молодий папа", – написав Ляшко у коментарі до знімка.

Користувачі мережі в коментарях до його посту привітали новоспеченого батька.

  • Вітаю!
  • Здоров'я... Нехай росте на радість! І Бог зберігає всю вашу родину!!
  • Козацького роду! Бажаю рости у щасливій країні!
  • Гарне фото, головку тільки підтримуйте, ще й 6 тижнів немає... Так мило...
  • Вітаю! Але як молодому татові, то потрібно провести "інструктаж" як правильно тримати дитину;
  • Вітаю! Тому що бути мамою або татом - Божа благодать! Нехай росте здоровеньким на радість батькам!
  • Ніякої політики! Тільки здоров'я і щасливих спільних хвилин від спілкування;
  • Щирі вітання з міста Суми. Дуже раді за вас! Дружині бажаємо здоров'я, синку нехай росте здоровим і щасливим!
  • Вам дуже йде!!! Батькам і синульці Божих Благословінь!!!
  • Ростіть здорові, щасливі, любові і дай Бог здоров'я, та рости великим.

Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого синаОлег Ляшко вперше показав свого новонародженого синаОлег Ляшко вперше показав свого новонародженого синаОлег Ляшко вперше показав свого новонародженого синаОлег Ляшко вперше показав свого новонародженого синаОлег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Ляшко показав свою 50-річну вагітну дружину.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Олег Ляшкопреступления
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