Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

Олег Ляшко (фото: РБК-Украина)

Бывший нардеп Олег Ляшко показал своего сына

Олег Ляшко приоткрыл занавес своей личной жизни и впервые показал своего новорожденного сына. Стоит отметить, что ребенок родился 17 мая 2020 года. При этом у Ляшко есть взрослая дочь Владислава Горбенко.

Фотографию ребенка, которого он держит на руках, бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" опубликовал на своей странице в Facebook.

Олег Ляшко показал своего сына (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Молодой папа", – написал Ляшко в комментарии к снимку.

Пользователи сети в комментариях к его посту поздравили новоиспеченного отца.

Поздравляю!

Здоровья... Пускай растет на радость! И Бог хранит всю вашу семью!!

Казацкого рода! Желаю расти в счастливой стране!

Хорошее фото, головку только поддерживайте, еще и 6 недель нет... Так мило...

Поздравляю! Но как молодому папе, то нужно провести "инструктаж" как правильно держать ребенка;

Поздравляю! Потому что быть мамой или папой - Божья благодать! Пусть растет здоровеньким и на радость родителям!

Никакой политики! Только здоровья и счастливых совместных минут от общения;

Искренние поздравления из города Сумы. Очень рады за вас! Жене желаем здоровья, сынок пусть растет здоровым и счастливым!

Вам очень идет!!! Родителям и сынульке Божьих Благословений!!!

Растите здоровые счастливые, любви и дай Бог здоровья, и расти большим.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Ляшко показал свою 50-летнюю беременную жену.

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Автор: Роман Мирончук