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Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 22:56
Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына
Олег Ляшко (фото: РБК-Украина)

Бывший нардеп Олег Ляшко показал своего сына

Олег Ляшко приоткрыл занавес своей личной жизни и впервые показал своего новорожденного сына. Стоит отметить, что ребенок родился 17 мая 2020 года. При этом у Ляшко есть взрослая дочь Владислава Горбенко.

Фотографию ребенка, которого он держит на руках, бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" опубликовал на своей странице в Facebook.

Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

Олег Ляшко показал своего сына (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Молодой папа", – написал Ляшко в комментарии к снимку.

Пользователи сети в комментариях к его посту поздравили новоиспеченного отца.

  • Поздравляю!
  • Здоровья... Пускай растет на радость! И Бог хранит всю вашу семью!!
  • Казацкого рода! Желаю расти в счастливой стране!
  • Хорошее фото, головку только поддерживайте, еще и 6 недель нет... Так мило...
  • Поздравляю! Но как молодому папе, то нужно провести "инструктаж" как правильно держать ребенка;
  • Поздравляю! Потому что быть мамой или папой - Божья благодать! Пусть растет здоровеньким и на радость родителям!
  • Никакой политики! Только здоровья и счастливых совместных минут от общения;
  • Искренние поздравления из города Сумы. Очень рады за вас! Жене желаем здоровья, сынок пусть растет здоровым и счастливым!
  • Вам очень идет!!! Родителям и сынульке Божьих Благословений!!!
  • Растите здоровые счастливые, любви и дай Бог здоровья, и расти большим.

Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сынаОлег Ляшко впервые показал своего новорожденного сынаОлег Ляшко впервые показал своего новорожденного сынаОлег Ляшко впервые показал своего новорожденного сынаОлег Ляшко впервые показал своего новорожденного сынаОлег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Ляшко показал свою 50-летнюю беременную жену.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Олег Ляшкопреступления
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