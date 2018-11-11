Осіннього дискомфорту все більше: синоптик дала прогноз погоди на 11 листопада

Фото: кішка біля вікна (flickr.com/veronica_rayne)

Наталка Діденко розповіла, чого чекати українцям у неділю

Жовтого листя і листопадового тепла стає менше, а осіннього холоду і дискомфорту більше.

Народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook опублікувала пост, в якому розповіла про погоду в Україні на 11 листопада.

За прогнозами експерта, похолоднішає ще на кілька позначок і в більшості областей країни буде тільки + 3 +6 градусів, лише на Заході та крайньому півдні України трохи вище, + 7 +13 градусів.

"До холоду прив'яжеться сильний вітер. Гуляння по вулицях - не найкраще задоволення, хіба що уривчастими кенгурячимы перебіжками-стрибками між кафе, музеями та магазинами. Одягайтеся тепліше, не забудьте про шапку, капюшон і щільно закручений шалик", - зазначила Діденко.

Також синоптик повідомила, що дощів не планується. Вони вибрали собі тимчасово Західну Європу.

Фото: facebook.com/tala.didenko

У Києві неділя буде холодною і вітряною, протягом дня + 2 + 4 градуси.

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Раніше ми писали, що синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

До цього синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.

Нагадаємо, що українців з-за глобальної зміни клімату предупредили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Відео: РБК-Україна