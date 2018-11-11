Осеннего дискомфорта все больше: синоптик дала прогноз погоды на 11 ноября

Фото: кошка у окна (flickr.com/veronica_rayne)

Наталка Диденко рассказала, чего ожидать украинцам в воскресенье

Желтых листьев и ноябрьского тепла становится меньше, а осеннего холода и дискомфорта больше.

Народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором рассказала о погоде в Украине на 11 ноября.

По прогнозам эксперта, похолодает еще на несколько отметок и в большинстве областей страны будет только + 3 +6 градусов, только на Западе и крайнем юге Украины немного выше, + 7 +13 градусов.

"К холоду привяжется сильный ветер. Гуляние по улицам - не самое лучшее удовольствие, разве что отрывистыми кенгурячимы перебежками-прыжками между кафе, музеями и магазинами. Одевайтесь теплее, не забудьте о шапке, капюшоне и плотно закрученном шарфике", - отметила Диденко.

Также синоптик сообщила, что дождей не планируется. Они выбрали себе временно Западную Европу.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве воскресенье будет холодным и ветреным, в течение дня + 2 + 4 градуса.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Ранее мы писали, что синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.

До этого синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

Видео: РБК-Украина