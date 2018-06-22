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"Подарунок": в окупований Донецьк відправили патріотичне послання (фото)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 15:31
Фото: pixabay.com/RonnyK
Фото: pixabay.com/RonnyK

Активісти провели біля міста проукраїнську акцію

На окуповану незаконними збройними формуваннями територію Донбасу відправили патріотичне повітряне послання. Активісти провели біля Донецька яскраву акцію. Про це написав блогер Єгор Лєтов на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Активісти відправили в небо повітряні кулі в кольорах українського прапора - блакитного і жовтого, до яких прив'язали ящик з проукраїнськими листівками.

Фото: Послання (twitter.com/tiamat007)

 

Фото: Послання (twitter.com/tiamat007)

"Донецьк: проспект Партизанський, вулиці Поповича, Звягільського, Молодих Шахтарів, район Гладківка - вже у вас. Це подарунок від тих, у тому числі, хто був змушений покинути свої будинки в окупації, щоб продовжити боротьбу за єдину і незалежну Батьківщину - Україну", - відзначили в публікації.

Скріншот поста (twitter.com/tiamat007)

Раніше повідомлялося, що в окуповані Донецьк і Горлівку відправили патріотичне повітряне послання.

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Теги: Донецк, Донбасс, патриоты
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