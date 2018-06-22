"Подарок": в оккупированный Донецк отправили патриотичное послание (фото)

Активисты провели возле города проукраинскую акцию

На оккупированную незаконными вооруженными формированиями территорию Донбасса отправили патриотичное воздушное послание. Активисты провели возле Донецка яркую акцию. Об этом написал блогер Егор Летов на своей странице в соцсети Twitter.

Активисты отправили в небо воздушные шары в цветах украинского флага - голубого и желтого, к которым привязали ящик с проукраинскими листовками.

Фото: Послание (twitter.com/tiamat007)

Фото: Послание (twitter.com/tiamat007)

"Донецк: проспект Партизанский, улицы Поповича, Звягильского, Молодых Шахтеров, район Гладковка - уже у вас. Это подарок от тех, в том числе, кто был вынужден покинуть свои дома в оккупации, чтобы продолжить борьбу за единую и независимую Родину - Украину", - отметили в публикации.

Скриншот поста (twitter.com/tiamat007)

Ранее сообщалось, что в оккупированные Донецк и Горловку отправили патриотичное воздушное послание.

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