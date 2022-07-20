В поїздах УЗ впроваджують новий сервіс, ціна від 20 грн: про що мова
В пасажирських поїздах Укрзалізниці почали продавати морозиво. Поки, щоправда, у тестовому режимі.
Яким морозивом можна поласувати і скільки коштує смаколик - читайте далі у матеріалі Styler.
Яке морозиво продають у поїздах
Як розповіли у прес-службі УЗ, минулого тижня пасажири поїздів №86/85 Львів - Запоріжжя та №26/236-25/235 Одеса - Яремче/Чернівці "отримали можливість насолоджуватись морозивом прямо під час прямування поїзда".
На сьогодні на вибір пасажирам доступно поки три позиції морозива. Вартість смаколика стартує від 20 гривень. Придбати його можна у провідників.
Цікаво, що найбільш затребуваним серед пасажирів виявилось морозиво "Каштан".
В поїздах тепер можна купити морозиво (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Що думають українці про новий сервіс?
В мережі до такого нововведення поставилися неоднозначно.
Одні пасажири вважають, що це "не на часі".
- Краще б ви зробили нормальний розклад деяких потягів
- Краще почніть збирати кошти на встановлення кондиціонерів і вакуумних туалетів, бо їсти морозиво у бані з туалетним душком - то таке собі задоволення...
- Чому УЗ не забезпечує всі потяги холодильниками? Навіть поїздні бригади не мають змогу зберігати харчові продукти, а тут ще продаж морозива. Виходить якесь божевілля.
А інші - підтримують ініціативу УЗ. Але при цьому просять, щоб була змога купувати ще й морозиво у стаканчику, щоб не виникало ситуацій, що "морозиво з'їли, а паличку - за батарею".
- Гарне діло! Особливо в таку спеку так класно їхати потягом, дивитися на чудові краєвиди України та насолоджуватися "Хрещатиком".
- Чудова ідея. Бо не на кожній станції ти можеш збігати і купити, якщо хочеться. І вода має бути у провідників не за всі гроші світу.
- Ще б кава була зернова у всіх вагонах - ціни б вам не було!
Додамо, що морозиво у поїздах коштує приблизно так само, як і у звичайних українських крамницях.
Морозиво, яке продається в поїздах, коштує близько 20 грн і в магазинах (фото: facebook.com/Nashkraj.Boryslav)
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