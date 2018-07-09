Посол Хорватії викинув диван у вікно під час матчу його країни з росіянами (відео)

Посол викинув меблі, коли побачив, що його команда перемогла

Посол Хорватії Крешо Главац прославився в мережі відео, де він викидає у вікно диван на радощах, що хорвати перемогли в матчі з Росією на ЧС 2018 в суботу, 7 липня. Сам відеозапис він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Ми перемогли...щойно...обігнали всіх", - написав Крешо у своїй публікації.

На кадрах видно, як дипломат викидає у вікно диван без особливих зусиль і починає радісно стрибати по кімнаті.

Відео: посол Хорватії викидає диван у вікно (twitter.com/kresoglavac)

Нагадаємо, що збірна Хорватії вирвала перемогу у Росії в останньому чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу, з рахунком 2:2, по пенальті 4:3. У півфіналах зіграють Англія – Хорватія та Бельгія – Франція.

Раніше ми повідомляли про те, що хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією у чвертьфіналі ЧС Україні.

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