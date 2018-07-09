Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Посол Хорватії викинув диван у вікно під час матчу його країни з росіянами (відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 09:54
Фото: Росія - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Росія - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)

Посол викинув меблі, коли побачив, що його команда перемогла

Посол Хорватії Крешо Главац прославився в мережі відео, де він викидає у вікно диван на радощах, що хорвати перемогли в матчі з Росією на ЧС 2018 в суботу, 7 липня. Сам відеозапис він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Ми перемогли...щойно...обігнали всіх", - написав Крешо у своїй публікації.

На кадрах видно, як дипломат викидає у вікно диван без особливих зусиль і починає радісно стрибати по кімнаті.

 

Відео: посол Хорватії викидає диван у вікно (twitter.com/kresoglavac)

Нагадаємо, що збірна Хорватії вирвала перемогу у Росії в останньому чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу, з рахунком 2:2, по пенальті 4:3. У півфіналах зіграють Англія – Хорватія та Бельгія – Франція.

Раніше ми повідомляли про те, що хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією у чвертьфіналі ЧС Україні.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про поцілунки?

"Так, вмирали, грали напівмертвими": в мережі посміялися зі слів Путіна про російських футболістів Навіщо ви сюди приїхали: блогер Варламов підняв на сміх російських туристів за кордоном
Теги: чм 2018, Хорватия, Россия, посол
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся