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Посол Хорватии выкинул диван в окно во время матча его страны с россиянами (видео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 09:54
Фото: Россия - Хорватия (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Россия - Хорватия (twitter.com/HNS_CFF)

Посол выбросил мебель, когда увидел, что его команда победила

Посол Хорватии Крешо Главац прославился в сети видео, где он выбрасывает в окно диван на радостях, что хорваты победили в матче с Россией на ЧМ 2018 в субботу, 7 июля. Саму видеозапись он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Мы победили...только что...обогнали всех", - написал Крешо в своей публикации.

На кадрах видно, как дипломат выбрасывает в окно диван без особых усилий и начинает радостно прыгать по комнате.

 

Видео: посол Хорватии выкидывает диван в окно (twitter.com/kresoglavac)

Напомним, что сборная Хорватии вырвала победу у России в последнем четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, со счетом 2:2, по пенальти 4:3. В полуфиналах сыграют Англия – Хорватия и Бельгия – Франция.

Ранее мы сообщали о том, что хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине.

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Теги: чм 2018, Хорватия, Россия, посол
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