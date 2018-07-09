Посол Хорватии выкинул диван в окно во время матча его страны с россиянами (видео)

Посол выбросил мебель, когда увидел, что его команда победила

Посол Хорватии Крешо Главац прославился в сети видео, где он выбрасывает в окно диван на радостях, что хорваты победили в матче с Россией на ЧМ 2018 в субботу, 7 июля. Саму видеозапись он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Мы победили...только что...обогнали всех", - написал Крешо в своей публикации.

На кадрах видно, как дипломат выбрасывает в окно диван без особых усилий и начинает радостно прыгать по комнате.

Видео: посол Хорватии выкидывает диван в окно (twitter.com/kresoglavac)

Напомним, что сборная Хорватии вырвала победу у России в последнем четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, со счетом 2:2, по пенальти 4:3. В полуфиналах сыграют Англия – Хорватия и Бельгия – Франция.

Ранее мы сообщали о том, что хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине.

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