ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Запросили королеву: українські студенти написали лист Єлизаветі II

STYLERЖиття    02.04.2019 - 22:27
Запросили королеву: українські студенти написали лист Єлизаветі II
Королеву запросили в Івано-Франківськ (Колаж РБК-Україна)

Королеву запросили відвідати Україну і дати настанову студентам

Студенти з Івано-Франківська вирішили запросити королеву Великобританії Єлизавету II на посвяту студентів. Вони написали їй листа і записали відеозвернення.

Студенти з Університету Короля Данила разом зі своїми викладачами вирішили реалізувати цікаву ідею. Вони написали лист королеві Єлизаветі, в якому запросили її на посвяту студентів 30 серпня 2019 року. Для того, щоб королева Єлизавета зрозуміла, куди її запрошують, студенти зняли відео.

Як розповів викладач кафедри перекладу та філології університету Валерій Михайленко, лист був написаний у відповідності з усіма канонами дипломатичними.

"Нехай це буде приємним задоволенням для Вашої Величності. Ми вважаємо своїм скромним обов'язком попросити про мить Вашої Королівської уваги", - процитував частину тексту Михайленко і пояснив, чому він підтримав ідею студентів.

"Звичайна людина скаже - ого-го, кого запросили. А чому б не зробити такий крок? Тому що студент у свої роки може собі дозволити запросити навіть, може бути, людей з інших планет. Чому? Тому що те, що побажаєш студентам першого курсу, воно завжди збувається ", - розповів Валерій Михайленко.

Студенти звернулися до королеви Великобританії (YouTube/Університет Короля Данила)

У відеозверненні, яке відправиться в Букінгемський палац, зі своїм запрошенням до королеви звернулися близько 200 студентів і кілька викладачів ВНЗ.

Як зізнався голова студентської ради Університету, для них – це захоплююча подія, і вони очікують від королеви будь-яку відповідь, будь-яку реакцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що спливло несподіване минуле Кейт Міддлтон.

А також розповідали про те, що студенти затримали злодія, який обікрав вагітну жінку.

Стильна парочка: Кейт Міддлтон і Єлизавета II здійснили перший спільний вихід Принци Гаррі та Вільям з дружинами побували на різдвяному обіді Єлизавети II
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Єлизавета IIстуденты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся