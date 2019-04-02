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Пригласили королеву: украинские студенты написали письмо Елизавете II

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 22:27
Пригласили королеву: украинские студенты написали письмо Елизавете II
Королеву пригласили в Ивано-Франковск (Коллаж РБК-Украина)

Королеву пригласили посетить Украину и дать напутствие студентам

Студенты из Ивано-Франковска решили пригласить королеву Великобритании Елизавету II на посвящение студентов. Они написали ей письмо и записали видеообращение.

Студенты из Университета Короля Данилы вместе со своими преподавателями решили реализовать интересную идею. Они написали письмо королеве Елизавете, в котором пригласили ее на посвящение студентов 30 августа 2019 года. Для того, чтобы королева Елизавета поняла, куда ее приглашают, студенты сняли видео.

Как рассказал преподаватель кафедры перевода и филологии университета Валерий Михайленко, письмо было написано в соответствии со всеми дипломатическими канонами.

"Пусть это будет приятным удовольствием для Вашего Величества. Мы считаем своим скромным долгом попросить о мгновении Вашего Королевского внимания", - процитировал часть текста Михайленко и объяснил, почему он поддержал идею студентов.

"Обычный человек скажет - ого-го, кого пригласили. А почему бы не сделать такой шаг? Потому что студент в свои годы может себе позволить пригласить даже, может быть, людей с других планет. Почему? Потому что то, что пожелаешь студентам первого курса, оно всегда сбывается ", - рассказал Валерий Михайленко.

Студенты обратились к королеве Великобритании (YouTube/Університет Короля Данила)

В видеообращении, которое отправится в Букингемский дворец, со своим приглашением к королеве обратились около 200 студентов и несколько преподавателей ВУЗа.

Как признался председатель студенческого совета Университета, для них –это увлекательное событие, и они ожидают от королевы любой ответ, любую реакцию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что всплыло неожиданное прошлое Кейт Миддлтон.

А также рассказывали о том, что студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину.

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