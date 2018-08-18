"Намагався перелізти через паркан": у Києві чоловік "наштрикнувся" на штирі (фото)

Чоловіка знімали разом з парканом
Сьогодні, 18 серпня, в Оболонському районі Києва довелося госпіталізувати чоловіка, який невдало перелазил через гострий паркан. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
"НП в Києві на Оболоні: чоловік перелазил через гострий паркан і нанизався на штирі. Малиновського, 4. Зараз ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком і відправили в лікарню швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Після цього, за інформацією журналістів, рятувальникам довелося максимально обрізати штирі, після чого медики акуратно виймати "списи". У той же час користувачі мережі звернули увагу на не менш важливе питання.
Фото: чоловік напоровся на прути (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Цікаво, а цей власник премії Дарвіна буде відшкодовувати власнику забору гроші за шкоду?" – сказав користувач Олексій Кураков.
"Кілька мільйонів років еволюції пройшли даремно. Більше лазити не буде. Якнайшвидшого одужання", - підкреслила юзер Юлія Цвитайло.
"Природний відбір", - сказала користувач Ріна Свириденко.
Фото: скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, з'явилося відео з камер відеоспостереження, на які потрапила розправа над маршрутниками на вулиці Щербаківського в Києві.
Раніше ми писали, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку у четвер, 16 серпня, мотоцикліст відкрив водієві тролейбуса.
Як повідомлялося,16 серпня в Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса. За даними поліції, спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.
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