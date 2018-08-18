"Намагався перелізти через паркан": у Києві чоловік "наштрикнувся" на штирі (фото)

Фото: pixabay.com/Tama66

Чоловіка знімали разом з парканом

Сьогодні, 18 серпня, в Оболонському районі Києва довелося госпіталізувати чоловіка, який невдало перелазил через гострий паркан. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"НП в Києві на Оболоні: чоловік перелазил через гострий паркан і нанизався на штирі. Малиновського, 4. Зараз ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком і відправили в лікарню швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за інформацією журналістів, рятувальникам довелося максимально обрізати штирі, після чого медики акуратно виймати "списи". У той же час користувачі мережі звернули увагу на не менш важливе питання.

Фото: чоловік напоровся на прути (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Цікаво, а цей власник премії Дарвіна буде відшкодовувати власнику забору гроші за шкоду?" – сказав користувач Олексій Кураков.

"Кілька мільйонів років еволюції пройшли даремно. Більше лазити не буде. Якнайшвидшого одужання", - підкреслила юзер Юлія Цвитайло.

"Природний відбір", - сказала користувач Ріна Свириденко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, з'явилося відео з камер відеоспостереження, на які потрапила розправа над маршрутниками на вулиці Щербаківського в Києві.

Раніше ми писали, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку у четвер, 16 серпня, мотоцикліст відкрив водієві тролейбуса.

Як повідомлялося,16 серпня в Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса. За даними поліції, спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

Як розпізнати ознаки серцевого нападу і надати першу допомогу (video.rbc.ua)