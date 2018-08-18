"Пытался перелезть через забор": в Киеве мужчина "накололся" на штыри (фото)

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Мужчину снимали вместе с забором

Сегодня, 18 августа, в Оболонском районе Киева пришлось госпитализировать мужчину, который неудачно перелазил через острый забор. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в Киеве на Оболоне: мужчина перелазил через острый забор и нанизался на штыри. Малиновского, 4. Сейчас ГСЧС срезали часть забора вместе с мужчиной и отправили в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

После этого, по информации журналистов, спасателям пришлось максимально обрезать штыри, после чего медики аккуратно вынимать "копья". В то же время пользователи сети обратили внимание на не менее важный вопрос.

Фото: мужчина напоролся на прутья (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Интересно, а этот владелец премии Дарвина будет возмещать собственнику забора деньги за ущерб?" – сказал пользователь Алексей Кураков.

"Несколько миллионов лет эволюции прошли зря. Больше лазить не будет. Скорейшего выздоровления", - подчеркнула юзер Юлия Цвитайло.

"Естественный отбор", - сказала пользователь Рина Свириденко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, появилось видео с камер видеонаблюдения, на которые попала расправа над маршрутчиком на улице Щербаковского в Киеве.

Ранее мы писали, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту стрельбы, которую в четверг, 16 августа, мотоциклист открыл по водителю троллейбуса.

Как сообщалось,16 августа в Киеве в результате дорожного конфликта мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса. По данным полиции, сначала между мужчинами возникла драка, а затем водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Установлено, что инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

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