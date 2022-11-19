В Варшаву приехала скандальная скульптура Путина: "люди становятся в очередь, чтобы поглумиться"

В мае этот проект экспонировали в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, однако через несколько часов вынужденно демонтировали. Тогда скульптура вызвала публичный резонанс.

В Варшаве установили скандальную скульптуру Путина под названием "Zaстрелись". Арт-работа изображает голову диктатора, целящего себе пистолетом в рот.

Как реагируют посетители на экспозицию в Польше и сколько скульптура пробудет в Варшаве, эксклюзивно для Styler рассказал автор работы - Дмитрий Ив.

“Поляки реагируют так же круто, как и украинцы. Стояла очередь, чтобы сфотографироваться и издеваться над этим чудовищем. Эта скульптура вызвала скандал в Киеве в хорошем понимании этого слова. К сожалению, власти почему-то не захотели ее оставить в столице. Хотя, на мой взгляд, это было уместнее, потому что Украина воюет, не Польша. Но хорошая вещь всегда найдет себе место", - рассказал Ив.

"Скульптура со временем будет становиться все красивее и красивее, благодаря ржавчине, которая разъедает "лицо" и "руку" Путлера. Это один из секретов этого арта”, - добавил он.

Автор скульптуры Дмитрий Ив рядом с арт-работой "Zaстрелись" (Фото: facebook.com/info.dmitryiv)

Арт-работу экспонируют в рамках выставки "Украина. Под другим небом". На ней представлены произведения, отражающие реакцию украинских художников на российскую агрессию. В экспозицию вошли более 200 работ 32 украинских художников и скульпторов.

“В Варшаве эта скульптура будет экспонироваться до марта 2023 года. По замыслу авторов выставки, она должна объехать несколько стран Европы”, - добавил художник.

Скульптура будет экспонироваться в Варшаве до марта 2023 года (Фото: facebook.com/raul.uporov)

Дмитрий Ив славится своими скандальными работами. Ранее художник в Киеве на месте демонтированного памятника Дружбы народов временно установил похоронный венок.

Арт-работу оформил в цветах русского флага. На лентах написал: "Почивай с миром, дружба с Россией. От непокоренного и независимого народа Украины".