Торгівля на "біржі": як українці віддають десятки тисяч доларів шахраям

Фото: Торгівля на біржі (колаж РБК-Україна)

"Trade12" - історія про те, як можна заробити на тих, хто мріє отримувати гроші з "повітря"

Шахрайська схема досить проста. Вам телефонує брокер із-за кордону (номер з Німеччини чи з Канади) і пропонує заробити гроші на біржових торгах валютою, цінними паперами, сировиною.

Для цього вам необхідно лише зареєструватись на веб-сайті Тrade12, завантажити програмне забезпечення для біржової торгівлі та поповнити рахунок на платформі Тrade12, щоб потім можна було купувати акції, облігації, ф'ючерси, опціони тощо.

При цьому вам надається персональний брокер, який буде допомагати "вигідно укладати угоди на біржі". Все настільки "просто", що можна одним лише кліком мишки, сидячи вдома, купувати ф'ючерси на нафту, а потім їх так само легко продавати. Розкрутка жертви починається, як правило, з невеликої суми: 100 - 200 доларів США.

Людина бачить, що вона успішно торгує на біржі та отримає прибуток, який може вивести на свою банківську картку в Україні. Проте "брокер" спонукає жертву грати по-серйозному, щоб заробіток був не кілька десятків доларів, а сотні, тисячі доларів США. Тож жертва перераховує на рахунок платформи Тrade12 вже значно більшу суму і тут відбувається невдача: новоспечений "трейдер" укладає провальну угоду та втрачає усі гроші, або ж просто не може повернути свої гроші з рахунку Тrade12 на свій банківський рахунок.

Фото: Ілюстративне фото (скріншот зі сторінки ru.trade12.com)

Очевидно, що немає ніяких брокерів, ніхто не телефонує із-за кодону, ніхто не укладає угоди на біржах, а є міжнародна шахрайська схема по виманюванню грошей у довірливих осіб, які думають, що можна легко стати трейдером на біржі, не маючи ні відповідних знань, ні навичок.

Платформа Тrade12 працює під управлінням компанії Exo Capital Markets Ltd, яка зареєстрована на Маршаллових островах, принаймні так про це написано на веб-сайті Тrade12. Навіть ця обставина мала б викликати сумніви щодо надійності брокерської компанії, оскільки ця офшорна зона має сумнівну репутацію.

На сьогодні відомо, що в Україні жертвами шахраїв визнано більше десятка громадян, відкрито кілька кримінальних проваджень. Наприклад, двоє вінничан віддали шахраям по 10 та 11,5 тисяч доларів США.

Фото: Ілюстративне фото (скріншот зі сторінки ru.trade12.com)

З матеріалів однієї кримінальної справи, де проходить 11 потерпілих, стало відомо, що в період 2017- 2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням ресурсу з доменним ім'ям "ru.trade12.com" шляхом обману та зловживання довірою під виглядом торгів цінними паперами (акціями, облігаціями, ф'ючерсами, опціонами), заволоділи коштами громадян в особливо великий розмірах.

Схема "Trade12" працює не лише в Україні, Білорусі та Росії, але у всьому світі.

Фото: Ілюстративне фото (скріншот зі сторінки gfsc.gg)

Для прикладу - попередження про діяльність компанії Exo Capital Markets Ltd на острові Гернсі, який знаходиться в протоці Ла-Манш.

В повідомленні зазначено, що ця компанія не має ліцензії на здійснення своєї діяльності, і що мешканцям Гернсі слід проявляти особливу обережність при роботі з будь-якими холодними дзвінками, що пропонують фінансові послуги.

Тож треба мати на увазі, що шахраї не відстають від розвитку комп’ютерних технологій і розробляють нові високотехнологічні схеми, які дозволяють заробити на тих, хто вірить в "поле чудес".