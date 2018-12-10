Торговля на "бирже": как украинцы отдают десятки тысяч долларов мошенникам

Фото: Торговля на бирже (коллаж РБК-Украина)

"Trade12" - история о том, как можно заработать на тех, кто мечтает получать деньги из "воздуха"

Мошенническая схема довольно простая. Вам звонит брокер из-за границы (из Германии или из Канады) и предлагает заработать деньги на биржевых торгах валютой, ценными бумагами, сырьем.

Для этого вам необходимо лишь зарегистрироваться на веб-сайте Тrade12, скачать программное обеспечение для биржевой торговли и пополнить счет на платформе Тrade12, чтобы потом можно было покупать акции, облигации, фьючерсы, опционы и тому подобное.

При этом вам предоставляется персональный брокер, который будет помогать "выгодно заключать сделки на бирже". Все настолько "просто", что можно одним лишь кликом мышки, сидя дома, покупать фьючерсы на нефть, а потом их так же легко продавать. Раскрутка жертвы начинается, как правило, с небольшой суммы: 100 - 200 долларов США.

Человек видит, что он успешно торгует на бирже и получит прибыль, которую может вывести на свою банковскую карточку в Украине. Однако "брокер" побуждает жертву играть по-серьезному, чтобы заработок был не несколько десятков долларов, а сотни, тысячи долларов США. Поэтому жертва перечисляет на счет платформы Тrade12 уже значительно большую сумму и тут происходит неудача: новоиспеченный "трейдер" заключает провальную сделку и теряет все деньги, или же просто не может вернуть свои деньги со счета Тrade12 на свой банковский счет.

Фото: Иллюстративное фото (скриншот со страницы ru.trade12.com)

Очевидно, что нет никаких брокеров, никто не звонит из-за рубежа, никто не заключает сделки на биржах, а есть международная мошенническая схема по виманиванию денег у доверчивых лиц, которые думают, что можно легко стать трейдером на бирже, не имея ни соответствующих знаний, ни навыков.

Платформа Тrade12 работает под управлением компании Exo Capital Markets Ltd, которая зарегистрирована на Маршалловых островах, по крайней мере, так об этом написано на веб-сайте Тrade12. Даже это обстоятельство имело бы вызвать сомнения относительно надежности брокерской компании, поскольку эта оффшорная зона имеет сомнительную репутацию.

На сегодня известно, что в Украине жертвами мошенников признано более десятка граждан, открыто несколько уголовных производств. Например, двое винничан отдали мошенникам по 10 и 11,5 тысяч долларов США.

Фото: Иллюстративное фото (скриншот со страницы ru.trade12.com)

Из материалов одного уголовного дела, где проходит 11 потерпевших, стало известно, что в период 2017 - 2018 годов неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с группой лиц, находясь на территории г. Киева, с использованием ресурса с доменным именем "ru.trade12.com" путем обмана и злоупотребления доверием под видом торгов ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами), завладели средствами граждан в особо крупный размерах.

Схема "Trade12" работает не только в Украине, Беларуси и России, но и во всем мире.

Фото: Иллюстративное фото (скриншот со страницы gfsc.gg)

Для примера - уведомления о деятельности компании Exo Capital Markets Ltd на острове Гернси, который находится в проливе Ла-Манш.

В сообщении указано, что эта компания не имеет лицензии на осуществление своей деятельности, и жителям Гернси следует проявлять особую осторожность при работе с любыми холодными звонками, предлагающими финансовые услуги.

Поэтому надо иметь в виду, что мошенники не отстают от развития компьютерных технологий и разрабатывают новые высокотехнологичные схемы, которые позволяют заработать на тех, кто верит в "поле чудес".