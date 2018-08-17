"В Москву будуть ходити тільки ведмеді": на ростТВ "осатаніли" від заяви українського міністра

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Репліка нашого міністра викликала бурю емоцій пропагандистів путінського режиму на ростб

Заява міністра інфрастурктури України Володимира Омеляна про нові обмеження в залізничному сполученні з Росією викликало бурхливу реакцію в РФ. Про це передає OBOZREVATEL.

"Підписав один історичний документ. У Москву будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи", - написав Омелян в соціальній мережі Facebook. Ця репліка викликала бурю емоцій пропагандистів путінського режиму на ростб.

Так, істеричною заявою відзначився директор Федеральної служби військ Національної гвардії Росії Олександр Хінштейн в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Він заявив, що українська влада "роздуває русофобію, істерію та шизофренію".

"Повірити в перспективу ходіння по вулицях Москви одних ведмедів може тільки людина психічно нестійкий. Я вважаю, що ніхто, навіть з людей, які не люблять нашу країну, сприймають Росію як головного противника, серйозно ніколи в таке не повірить. Якщо ви дійсно ставитеся до нас, як до свого ворога, — це ваше право. Але, будь ласка, ви ставитеся до нас з повагою, тому що недооцінювати супротивника — це перший шлях до поразки", - з погрозою заявив росіянин.

Раніше на ростб звинуватили Україну в тому, що вона не є частиною Європи (відео).

Також повідомлялося, що на ростб розповіли, що потрібно робити з українцями на переговорах по Донбасу. Ведучий пропагандистський ток-шоу на ростб Володимир Соловйов заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників України середньовічні тортури.

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