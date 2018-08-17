"В Москву будут ходить только медведи": на ростТВ "осатанели" от заявления украинского министра

Фото: РБК-Украина

Реплика нашого министра вызвала бурю эмоций пропагандистов путинского режима на росТВ

Заявление министра инфрастурктуры Украины Владимира Омеляна о новых ограничениях в железнодорожном сообщении с Россией вызвало бурную реакцию в РФ. Об этом передает OBOZREVATEL.

"Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал Омелян в социальной сети Facebook. Эта реплика вызвала бурю эмоций пропагандистов путинского режима на росТВ.

Так, истерическим заявлением отметился директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александр Хинштейн в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он заявил, что украинские власти "раздувают русофобию, истерию и шизофрению".

"Поверить в перспективу хождения по улицам Москвы одних медведей может только человек психически неустойчивый. Я полагаю, что никто, даже из людей, не любящих нашу страну, воспринимающих Россию в качестве главного противника, всерьез никогда в подобное не поверит. Если вы действительно относитесь к нам, как к своему врагу, — это ваше право. Но, пожалуйста, вы относитесь к нам с уважением, потому что недооценивать противника — это первый путь к поражению", - с угрозой заявил россиянин.

Ранее на росТВ обвинили Украину в том, что она не является частью Европы (видео).

Также сообщалось, что на росТВ рассказали, что нужно делать с украинцами на переговорах по Донбассу. Ведущий пропагандистский ток-шоу на росТВ Владимир Соловьев заявил, что если бы он участвовал в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям Украины средневековые пытки.

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