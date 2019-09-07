Важливо: Зеленський зробив заяву про повернення полонених

Зеленський про повернення полонених в Україну – коментар (фото: РБК-Україна)

Президент України розповів, що всі сторони домовленості про повернення полонених були дотримані як Росією, так і Україною

Володимир Зеленський прокоментував повернення полонених в Україну. Глава держави розповів, як проходили переговори про обмін ув'язненими між Росією і Україною і зазначив, що не всі хотіли цього обміну. Президент заявив, що його домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним були виконані повною мірою обома сторонами. Про це він сказав в аеропорту Бориспіль, де проходила зустріч звільнених з українців Росії.

"Я вважаю, що перший етап виконаний. Я повинен підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін зробили все, що пообіцяли і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що формула обміну була збережена згідно з домовленостями.

"Спочатку ми говорили, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог, я дуже радий, що це була наша пропозиція про інший формат, додаток до наших моряків - наших політв'язнів", - підкреслив Зеленський.

Зеленський про повернення полонених в Україну – коментар (фото: РБК-Україна)

За його словами, "деякі люди не хотіли", щоб обмін відбувся. Він пообіцяв, що колись ці прізвища стануть відомі.

Зеленський також повідомив, що операція проходила в умовах секретності "тому що ми знали, що не всі хочуть повернути".

Нагадаємо, що раніше перед обміном українців змушували писати прохання про помилування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський у "Борисполі" зустрів звільнених українців.