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Важно: Зеленский сделал заявление о возвращении пленных

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 16:38
Важно: Зеленский сделал заявление о возвращении пленных
Зеленский о возвращении пленных в Украину – комментарий (фото: РБК-Украина)

Президент Украины рассказал, что все стороны договоренности о возврате пленных были соблюдены как Россией, так и Украиной

Владимир Зеленский прокомментировал возвращение пленных в Украину. Глава государства рассказал, как проходили переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной и отметил, что не все хотели этого обмена. Президент заявил, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным были выполнены в полной мере обеими сторонами. Об этом он сказал в аэропорту Борисполь, где проходила встреча освобожденных из России украинцев.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности", - заявил Зеленский.

Он отметил, что формула обмена была сохранена согласно договоренностям.

"Сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключенных", - подчеркнул Зеленский.

Важно: Зеленский сделал заявление о возвращении пленных

Зеленский о возвращении пленных в Украину – комментарий (фото: РБК-Украина)

По его словам, "некоторые люди не хотели", чтобы обмен состоялся. Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

Зеленский также сообщил, что операция проходила в условиях секретности "потому что мы знали, что не все хотят возвращения".

Напомним, что ранее перед обменом украинцев заставляли писать прошение о помиловании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский в "Борисполе" встретил освобожденных украинцев.

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