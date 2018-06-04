"Вирвано з контексту": Супрун відреагувала на слова Лінчевського про лікування онкохворих

Вона навела приклад інших слів Лінчевського

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що заява її заступника Олександра Лінчевського про недоцільність лікування онкохворих вирвано з контексту. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Цитати Олександра Лінчевського, які активно тиражуються в інформпросторі, вирвані із загального контексту виступу", - вважає вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Вона зазначила, що Лінчевський пояснював неефективність програми лікування українців за кордоном. Супрун також привела в приклад інші фрази з виступу Лінчевського, на які не звернули уваги.

"Ми даємо шанс людині пожити ще трохи пожити довше", - говорив він.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих.

"Заступник міністра Олександр Лінчевський приносить вибачення за емоційні висловлювання, неприпустимо невдало використані при його доповіді для опису проблеми, що зачіпає занадто чутливі питання для пацієнтів, їх близьких та небайдужих громадян", - заявили в МОЗ.

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