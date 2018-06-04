"Вырвано из контекста": Супрун отреагировала на слова Линчевского о лечении онкобольных

Она привела пример других слов Линчевского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя Александра Линчевского о нецелесообразности лечения онкобольных вырвано из контекста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Цитаты Александра Линчевского, которые активно тиражируются в информпространстве, вырваны из общего контекста выступления", - считает она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Она отметила, что Линчевский объяснял неэффективность программы лечения украинцев за границей. Супрун также привела в пример другие фразы из выступления Линчевского, на которые не обратили внимания.

"Мы даем шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше", - говорил он.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - заявили в Минздраве.

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