Замовляння на Старий Новий рік: магічні ритуали для притягнення грошей та удачі

Фото: У Старий Новий рік проводять магічні ритуали (pixabay.com/monicore)

Замовляння і ритуали на Старий Новий рік 13 січня для залучення грошей, удачі і кохання

Старий Новий рік припадає на період магічних святочних обрядів. Здавна в народі в цей час не тільки ворожили, але і здійснювали різні ритуали для залучення в сім'ю щастя і благополуччя. Найпопулярніші замовляння на Старий Новий рік на удачу, гроші і любов зібрав Styler.

Переддень Нового року за старим стилем: час для чаклунства

В ніч з 13-го на 14 січня ми будемо святкувати Старий Новий рік. Цьому святу 100 років і відзначають його неофіційно після переходу на григоріанський календар. Однак у слов'ян цей період був святковим ще задовго зміни літочислення. 13 січня українці святкували Маланку, а на наступний день вшановували пам'ять Святого Василя. З цими двома народними урочистостями пов'язано безліч обрядів і традицій. До наших днів залишаються популярними дівочі ворожіння і змови на Старий Новий рік.

Фото: Зимові свята - найкращий час для змов на любов (pixabay.com/StockSnap)

Січневі дні володіють особливою, дуже сильною енергетикою. Тому багато хто вірить, що магічні ритуали, здійснені в цей період, обов'язково збудуться.

Замовляння на Старий Новий рік: як використовувати залишки зі святкового столу

Заговорювати на удачу, багатство і любов можна починаючи з вечора 13 січня. Прибираючи з столи після святкової вечері потрібно акуратно взяти скатертину, щоб не просипати крихти, і витрусити її з вікна, тричі повторивши при цьому: "Скільки крихт на скатертини, стільки щастя і багатства в мій будинок".

Не варто викидати і кісточки. У перший день нового року їх потрібно закопати під деревом біля будинку і вимовити наступних змова: "Як цьому дереву рости, рости, так і мені добро в хату нести! Дереву жити-поживати,а мені любов і щастя зустрічати!".

Любовне замовляння на Старий Новий рік

Це святковий обряд проводиться під час приготування млинців. Для залучення любові, дівчина повинна напекти багато млинців, вбратися, запросити в будинок побільше гостей і пригостити їх. Щоб ритуал мав силу, під час готування потрібно примовляти: "Блін-блінок, знайди свій роток, млинці переживаєте, женихи роитесь, на мене дивіться, не відводьте очей. Буду я красуня всім мила і подобатися", а в кінці вечора всі млинці повинні бути з'їдені.

Фото: Млинці використовують для змов Старий Новий рік (pixabay.com/RitaE)

Привернути увагу вподобаного хлопця допоможе замовляння в ніч на 14 січня. Потрібно одягнутися в нову, розпустити волосся і опівночі запалити три свічки (червону, білу і золоту) зв'язавши їх ниткою. Нитка повинна бути такої довжини, якої вистачило б, щоб тричі обернути зап'ясті. Палаючі свічки поставити в кришталеве блюдо з водою, яке встановити зверху круглого дзеркала. Потім слід вимовити слова змови: "Сила вогню, поверни любов судженого на мене. Нехай буде його любов гарячої, як полум'я, чистого, як вода, і глибокою, як дзеркало. Коли полум'я досягне води, увінчаються успіхом мої труди. Слово моє міцно".

Грошове замовляння на Старий Новий рік: залучаємо багатство

Зазвати достаток у дім можна під час водних процедур напередодні Старого Нового року. Для цього ввечері 13 січня необхідно прийняти ванну, додавши у піну кілька крапель розмарину, апельсина, бергамота і ложечку меду.

Фото: Для залучення грошей прийміть ванну при свічках (pixabay.com/stefannyffenegger)

Під час купання вимовіть слова: "Як солодка вода тече, і мене омиває, так і гроші до мене течуть, прилипають. Як тече річка Йордан і всім її води вистачає, так і до мене багато добра прибуває. Воді текти, мені добро берегти". Під час цього новорічного змови також запаліть свічки. Вони не тільки додадуть романтики, але і збільшать магічну силу ритуалу. Свічки слід вибрати зеленого або золотого кольору.

Замовляння на удачу в Старий Новий рік

Найпростіші слова в новорічну ніч знаходять магічну силу. У народі вірили, що виголосивши в 12 годин ночі 13 січня такі слова: "Старий рік минає, проблеми забирає. Новий рік йде, несе удачу!", можна захиститься від бід на весь майбутній рік.

Уберегтися від впливу негативної енергетики допоможе вогонь. 13 січня рано вранці потрібно обійти будинок зі свічкою і три рази повторити такий змова: "Господній вогонь, допоможи! Всі сварки і скандали повыжги, не залиш і сліду від усякого зла".

Фото: Змова в Старий Новий рік на удачу проводять за допомогою вогню (pixabay.com/Engin_Akyurt)

Наступне замовляння на удачу необхідно виголосити в ніч на 14 січня і повторити його сім разів: "Як ранкова зірниця прийде, так і удача прийде до мене, в мій дім її зоря принесе і залишить там на цілий рік. Біда у дім мій ніколи не прийде, я буду жити, буду працювати, буду Господа Бога молитися. Хай буде так".