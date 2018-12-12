На Закарпатті під школою сталася перестрілка (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

У прес-службі поліції Закарпатської області ще операцію офіційно не коментували

У Закарпатській області в місті Хуст у середу, 12 грудня, відділ поліції по боротьбі з наркоторгівлею спільно зі спецназівцями КОРД проводять операцію. Про це повідомив місцевий юрист і журналіст Роман Келемен на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також він навів фото і відео з місця події.

Як видно на кадрах, правоохоронці проводять затримання підозрюваних.

Фото з Facebook-сторінки Роману Келемена

"Тільки що відділ поліції по боротьбі з наркоторгівлею і спецназівцями Корд разом із відділом Хустського відділення поліції у місті Хуст провели затримання злочинців, підозрюваних у наркоторгівлі", - йдеться в повідомленні.

Фото з Facebook-сторінки Роману Келемена

Як пише місцеве видання mediakhust.net, в Хусті прямо під стінами спеціалізованої школи №6 відбулася перестрілка. Діти почули стрілянину і дуже злякалися. За їх словами поліцейські зупинили двох чоловіків і уклали їх на землю.

Зазначимо, що в прес-службі поліції Закарпатській області поки ще офіційно не прокоментували проведені заходи в Хусті.

Відео з Facebook-сторінки Роману Келемена

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Хусті у власній квартирі вчителька базового медичного коледжу покінчила з собою.

Також ми писали про те, що в Дніпропетровській області поліція затримала групу рейдерів з семи осіб.

Нагадаємо, нещодавно оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД в Літинському районі затримали іноземця-сутенера. Чоловік орендував мотель і змушував молодих дівчат надавати послуги сексуального характеру далекобійникам.