На Закарпатье под школой произошла перестрелка (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В пресс-службе полиции Закарпатской области еще операцию официально не комментировали

В Закарпатской области в городе Хуст в среду, 12 декабря, отдел полиции по борьбе с наркоторговлей совместно со спецназовцами КОРД проводят операцию. Об этом сообщил местный юрист и журналист Роман Келемен на своей странице в соцсети Facebook.

Также он привел фото и видео с места.

Как видно на кадрах, правоохранители проводят задержания подозреваемых.

Фото с Facebook-страницы Романа Келемена

"Только что отдел полиции по борьбе с наркоторговлей и спецназовцами Корд вместе с отделом Хустского отделения полиции в городе Хуст провели задержание преступников, подозреваемых в наркоторговле", - говорится в сообщении.

Фото с Facebook-страницы Романа Келемена

Как пишет местное издание mediakhust.net, в Хусте прямо под стенами специализированной школы №6 произошла перестрелка. Дети услышали стрельбу и очень испугались. По их словам полицейские остановили двух мужчин и положили их на землю.

Отметим, что в пресс-службе полиции Закарпатской области пока еще официально не прокомментировали проводимые мероприятия в Хусте.

Видео с Facebook-страницы Романа Келемена

Как сообщалось ранее, недавно в Хусте в собственной квартире учительница базового медицинского колледжа покончила с собой.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области полиция задержала группу рейдеров из семи человек.

Напомним, недавно оперативники и бойцы спецподразделения КОРД в Литинском районе задержали иностранца-сутенера. Мужчина арендовал мотель и заставлял молодых девушек предоставлять услуги сексуального характера дальнобойщикам.