Жити стане дорожче: на що піднімуться ціни в 2019 році

Колаж РБК-Україна

У середньому життя в Україні подорожчає на 7,4%

В 2019 році зростуть ціни на багато продуктів і послуг, якими користуються жителі країни. У середньому підвищення цін експерти прогнозують на 7,4%. Список товарів і послуг, які подорожчають з нового року, опублікував "Обозреватель".

Так, у наступному році очікується два етапи підвищення цін на сигарети. У середньому ціна на пачку сигарет зросте на 5-8 грн і відбудеться це в січні та у липні. Крім прийнятого Верховною Радою рішення підвищити акциз на 9%, відіграють роль і інші чинники - зростання зарплат, вартість транспортування і девальвація гривні.

Інфографіка (obozrevatel.com)

В 2019 році очікується підвищення плати за послуги мобільного зв'язку. Протягом року очікується збільшення цін на 25-70 грн. Деякі компанії вже анонсували підвищення своїх тарифів і зазначили, що тарифи підвищаться не для всіх клієнтів, а також повідомили, що постійні клієнти зможуть вибрати тарифи і подешевше. Однак з 1 січня перехід на новий тариф стане платним – 50 грн.

Дорожче стане і переміщатися по країні в 2019 році. За прогнозами соціального і економічного розвитку Кабінету міністрів, залізничні квитки подорожчають в середньому на 25%. При чому на цьому зростання цін не зупиниться і в наступні два роки очікується ще кілька поетапних підвищень. Всі кошти будуть витрачатися на нове обладнання, модернізацію та поліпшення комфорту.

В 2019 році очікується підвищення цін на бензин. В середньому за рік ціна за літр бензину зросте на 1,5 -3 грн. Однак точну суму подорожчання зараз спрогнозувати складно, так як ціна за літр бензину прив'язана до курсу долара, який також зросте на 1-2 грн за рік.

У бюджеті на 2019 рік закладена ціна за $1 - 29,4 грн. Однак до кінця 2019 року ця сума може зрости до 30 грн за $1.

Інфографіка (obozrevatel.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що новорічний стіл для української родини подорожчав на 20%.

А також розповідали про те, що скільки коштує приготувати борщ в різних областях України.

Відео: РБК-Україна