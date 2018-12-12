Жизнь станет дороже: на что поднимутся цены в 2019 году

Коллаж РБК-Украина

В среднем жизнь в Украине подорожает на 7,4%

Эксперты отмечают, что в 2019 году вырастут цены на многие продукты и услуги, которыми пользуются жители страны. В среднем повышение цен прогнозируется на 7,4%. OBOZREVATEL опубликовал список товаров и услуг, которые подорожают в 2019 году.

В следующем году ожидается два этапа повышения цен на сигареты. В среднем цена на пачку сигарет вырастет на 5-8 гривен и произойдет это в январе и в июле. Кроме принятого Верховной Радой решения повысить акциз на 9%, сыграют роль и другие факторы – рост зарплат, стоимость транспортировки и девальвация гривны.

Фото: obozrevatel.com

В 2019 году ожидается повышение платы за услуги мобильной связи. В течении года ожидается увеличение цен на 25-70 гривен. Некоторые компании уже анонсировали повышение своих тарифов и отметили, что тарифы повысятся не для всех клиентов, а также сообщили, что постоянные клиенты смогут выбрать тарифы и подешевле. Однако с 1 января переход на новый тариф станет платным – 50 гривен.

Дороже станет и перемещаться по стране в 2019 году. По прогнозам социального и экономического развития Кабинета министров, железнодорожные билеты подорожают в среднем на 25%. При чем на этом рост цен не остановится и в последующие два года ожидается еще несколько поэтапных повышений. Все средства будут тратиться на новое оборудование, модернизацию и улучшение комфорта.

В 2019 году ожидается повышение цен на бензин. В среднем за год цена за литр бензина вырастет на 1,5 -3 гривны. Однако точную сумму подорожания сейчас спрогнозировать сложно, так как цена на за литр бензина привязана к курсу доллара, который также вырастет на 1-2 гривны за год.

В бюджете на 2019 год заложена цена за $1 доллар – 29,4 гривны. Однако к концу 2019 года эта сумма может вырасти до 30 гривен за $1.

Фото: obozrevatel.com

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новогодний стол для украинской семьи подорожал на 20%.

А также рассказывали о том, что сколько стоит приготовить борщ в разных областях Украины.

Видео: РБК-Украина