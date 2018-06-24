"Ось тобі, Вова, кубики": мережу підкорила пародія на нове захоплення Зеленського (відео)

Користувачі мережі вважають, що Степан Казанін схожий на краба

Не так давно Володимир Зеленський став систематично публікувати фотографії і відео з тренувань у залі. На потяг до спорту відреагували інші учасники команди "95 квартал". У новому відео Степан Казанін спародіював капітана команди Володимира Зеленського, надівши шкіряний нагрудник з рельєфним пресом. Відеозапис опубліковано в соціальній мережі Instagram співтовариством "95 квартал".

Допис, поширений Студія "Квартал 95" (@kvartal95official) 23 Чер 2018 р. о 7:50 PDT

Відео: (instagram.com/kvartal95official)

"Відповідь Зеленському на #зекубики. Всім спорт!" — йдеться у підписі до опублікованої відеозапису.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kvartal95official

В коментарях переважна більшість користувачів знайшли схожість Казаніна в нагруднику з жителями морських пляжів — крабами.

"Ти з цими штучками, схожий на краба. А так нічо...)))", "Це що!? Костюм краба?", "ЖеКубики))", "Більше схоже на расплющего краба", "Степан - красавчик!", "Сталеві?))", "Круто", "Куби" "Кубики до пива!!!:)", — написали користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/kvartal95official

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський поділився в мережі смішним фото з відпочинку на морі. Артист опублікував в Instagram кадр, зроблений ще у 2015-му році, на якому він зображений з друзями-колегами.

Відео: video.rbc.ua