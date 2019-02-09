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Вперед в будущее: какая модель электрокара самая популярная в Украине

STYLERАвто    09.02.2019 - 07:39
Вперед в будущее: какая модель электрокара самая популярная в Украине
Иллюстративное фото: volvocars.com

Этот вид транспорта в Украине будет освобожден от НДС до 2022 года

В январе украинцы успели приобрести 441 электромобиль. По сравнению с предыдущим периодом в 2018 году спрос на данный вид транспорта возрос почти в два с половиной раза, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По информации организации, в основном украинцы покупают подержанные электрокары, привезенные из-за рубежа. В январе поставили на учет 404 таких автомобиля.

Как и прежде, самым популярным стал, успевший себя хорошо зарекомендовать, Nissan Leaf. За месяц купили 231 таких авто.

Вперед в будущее: какая модель электрокара самая популярная в Украине

Nissan Leaf (фото: hevcars.com.ua/nissan/leaf)

А среди новых электрокаров самый популярный - Jaguar I-Pace, его купили 13 автомобилистов.

Вперед в будущее: какая модель электрокара самая популярная в Украине

Jaguar I-Pace (фото: AutoreviewRu)

Напомним, в 2018 году Рада проголосовала за освобождение электрокаров от налога на добавленную стоимость до 2022 года.

К слову, мы писали о том, что украинцы будут получать автомобильные права по-новому - в ближайшем будущем могут отказаться от обязательного посещения курсов автошколы.

Также мы сообщали о том, что Уляна Супрун развеяла популярный миф о ремнях безопасности - она призвала украинцев всегда пристегиваться в автомобиле.

А пользователи соцсетей высмеяли водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто горой стройматериалов.

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