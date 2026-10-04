Морквяні галушки з часником і чилі: яскравий рецепт без м’яса та яєць (відео)

Інгредієнти

морква - 400 г

клейке рисове борошно - 200-250 г

соєвий соус - 1 ст. л.

рисовий оцет - 1 ст. л.

пластівці чилі - 1/2 ч. л.

олія авокадо - 2 ст. л.

часник - 2 зубчики

зелена цибуля - 2 стебла

темний соєвий соус - за смаком

кунжут - за бажанням.

Як приготувати

Моркву очистіть, наріжте та відваріть до м’якості. Подрібніть її блендером або розімніть до однорідного пюре.

Перекладіть морквяне пюре в миску та додайте 200 г клейкого рисового борошна. Перемішайте, а потім замісіть тісто. Якщо воно залишається липким, поступово додавайте решту борошна, поки тісто не стане однорідним і не перестане липнути до рук.

Відщипуйте невеликі шматочки тіста та скочуйте їх у кульки. За допомогою зворотного боку чайної ложки злегка притисніть кожну кульку, формуючи невеликі пласкі галушки.

Закип’ятіть воду в каструлі та обережно опустіть у неї галушки. Варіть, доки вони не спливуть на поверхню.

Готові галушки перекладіть у миску. Додайте подрібнений часник, нарізану зелену цибулю та пластівці чилі.

Розігрійте олію авокадо та обережно влийте її на часник і чилі. Додайте соєвий соус і рисовий оцет.

Перемішайте, щоб соус рівномірно покрив галушки. За бажанням додайте трохи темного соєвого соусу для більш насиченого кольору та смаку.

Перед подачею посипте страву зеленою цибулею та кунжутом.

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