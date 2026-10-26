Намазанка з авокадо та куркою: авторський рецепт за 25 хвилин (фото)
З авокадо, відвареної курки та крем-сиру можна приготувати ніжну намазанку для домашніх бутербродів. Вона добре смакує на гречаному хлібі, а разом із яєчнею та овочами може стати основою ситного сніданку.
Власним рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 6 бутербродів:
- авокадо - 1 шт.;
- куряче філе - 150 г;
- помідори чері - 40 г;
- крем-сир - 1 ст. л.;
- лаймовий сік - до смаку;
- сіль - до смаку;
- гречаний хліб - 6 шматочків.
Орієнтовний час приготування: 10 хвилин із готовою охолодженою куркою або приблизно 25 хвилин разом із відварюванням філе.
Як приготувати намазанку з авокадо та куркою
Відваріть курку
Спочатку я відварила куряче філе до повної готовності та залишила охолонути. Потім нарізала м’ясо шматочками, щоб його було зручніше подрібнювати.
Готовність курки перевіряйте кухонним термометром: вставте щуп у найтовщу частину філе. За рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині птиці має сягати щонайменше 74 градусів.
Підготуйте авокадо
Авокадо я розрізала навпіл, видалила кісточку й ложкою дістала м’якоть. Для намазанки обирайте стиглий плід із м’якою м’якоттю.
Подрібніть основу
У чашу блендера я переклала авокадо та відварену курку, додала крем-сир і трохи лаймового соку. Подрібнила все до однорідної консистенції.
Додайте помідори
Чері я дрібно нарізала та вмішала в готову основу ложкою. Потім додала сіль до смаку. За бажанням на цьому етапі можна влити ще трохи лаймового соку.
Подайте намазанку
Викладіть намазанку на скибки хліба. Мені вона дуже смакує з гречаним - його можна залишити м’яким або трохи підсушити перед подачею.
До таких бутербродів можна подати яєчню з овочами, омлет або свіжий салат. Обирайте доповнення, які вам до смаку.
Містить молочні продукти. Хліб може містити глютен - перевіряйте склад на етикетці.
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