Сухе філе залишиться в минулому: приготуйте курячі "човники" з соковитою начинкою
Якщо куряче філе часто виходить сухим, варто спробувати інший спосіб його приготування. Для цієї страви не потрібні дорогі продукти чи складні кулінарні навички - достатньо правильно поєднати курку, начинку та сир.
Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Анастасії Царлової розповідає, як перетворити звичайне куряче філе на соковиту вечерю з рум’яною скоринкою.
Чому цей рецепт варто спробувати
Головна перевага страв з курячого філе - простота. Не потрібно готувати складний маринад чи довго стояти біля плити: достатньо підготувати філе, додати начинку та запекти все в духовці. А рум’яний сир зверху робить курячі "човники" особливо апетитними.
Інгредієнти
Для приготування цієї страви вам знадобиться:
- куряче філе
- 1 цибулина
- консервована кукурудза
- натуральний йогурт
- твердий сир
- сіль
- перець
- приправа "10 овочів"
- лимонний перець - за бажанням.
Як приготувати курячі "човники"
1. Підготуйте курку
Куряче філе розріжте та злегка відбийте. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом.
2. Додайте спеції
Посоліть і поперчіть курку. Для більш цікавого смаку можна використати лимонний перець.
3. Зробіть начинку
Цибулю дрібно наріжте та змішайте з консервованою кукурудзою. Додайте йогурт і трохи приправи "10 овочів", після чого добре перемішайте.
4. Викладіть начинку
Розподіліть кукурудзяно-цибулеву суміш поверх шматочків курки, формуючи своєрідні "човники".
5. Запікайте
Відправте деко в розігріту духовку та запікайте до готовності курки.
6. Додайте сир
Наприкінці посипте "човники" натертим сиром і поверніть у духовку ще на кілька хвилин, щоб він розплавився та підрум’янився.
Порада: якщо хочете більш рум’яну сирну скоринку, на останніх хвилинах можна увімкнути режим верхнього нагріву.
Як зробити "човники" ще смачнішими
- не шкодуйте начинки, але не викладайте її надто товстим шаром
- сир додавайте наприкінці
- для більш насиченого смаку додайте трохи часнику або паприки
- подавайте страву гарячою, поки сир залишається "тягучим".
Цей рецепт легко адаптувати під свій смак: можна додати улюблені овочі, змінити вид сиру або зробити начинку гострішою. У результаті з простого філе вийде зовсім не нудна вечеря.
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