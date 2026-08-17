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Смачно 17 серпня 2026, 14:46

Сухе філе залишиться в минулому: приготуйте курячі "човники" з соковитою начинкою

Як перетворити звичайне філе на вечерю, яку захочеться з’їсти до останнього шматочка
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Як приготувати куряче філе (зображення згенеровано ШІ)
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Якщо куряче філе часто виходить сухим, варто спробувати інший спосіб його приготування. Для цієї страви не потрібні дорогі продукти чи складні кулінарні навички - достатньо правильно поєднати курку, начинку та сир.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Анастасії Царлової розповідає, як перетворити звичайне куряче філе на соковиту вечерю з рум’яною скоринкою.

Чому цей рецепт варто спробувати

Головна перевага страв з курячого філе - простота. Не потрібно готувати складний маринад чи довго стояти біля плити: достатньо підготувати філе, додати начинку та запекти все в духовці. А рум’яний сир зверху робить курячі "човники" особливо апетитними.

Інгредієнти

Для приготування цієї страви вам знадобиться:

  • куряче філе
  • 1 цибулина
  • консервована кукурудза
  • натуральний йогурт
  • твердий сир
  • сіль
  • перець
  • приправа "10 овочів"
  • лимонний перець - за бажанням.

Як приготувати курячі "човники"

1. Підготуйте курку

Куряче філе розріжте та злегка відбийте. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом.

2. Додайте спеції

Посоліть і поперчіть курку. Для більш цікавого смаку можна використати лимонний перець.

3. Зробіть начинку

Цибулю дрібно наріжте та змішайте з консервованою кукурудзою. Додайте йогурт і трохи приправи "10 овочів", після чого добре перемішайте.

4. Викладіть начинку

Розподіліть кукурудзяно-цибулеву суміш поверх шматочків курки, формуючи своєрідні "човники".

5. Запікайте

Відправте деко в розігріту духовку та запікайте до готовності курки.

6. Додайте сир

Наприкінці посипте "човники" натертим сиром і поверніть у духовку ще на кілька хвилин, щоб він розплавився та підрум’янився.

Порада: якщо хочете більш рум’яну сирну скоринку, на останніх хвилинах можна увімкнути режим верхнього нагріву.

Як зробити "човники" ще смачнішими

  • не шкодуйте начинки, але не викладайте її надто товстим шаром
  • сир додавайте наприкінці
  • для більш насиченого смаку додайте трохи часнику або паприки
  • подавайте страву гарячою, поки сир залишається "тягучим".

Цей рецепт легко адаптувати під свій смак: можна додати улюблені овочі, змінити вид сиру або зробити начинку гострішою. У результаті з простого філе вийде зовсім не нудна вечеря.

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