Сухое филе останется в прошлом: приготовьте куриные "лодочки" с сочной начинкой

Почему этот рецепт стоит попробовать

Главное преимущество блюд из куриного филе - простота. Не нужно готовить сложный маринад или долго стоять у плиты: достаточно подготовить филе, добавить начинку и запечь в духовке. А румяный сыр сверху делает куриные "лодочки" особенно аппетитными.

Ингредиенты

Для приготовления этого блюда вам понадобится:

куриное филе

1 луковица

консервированная кукуруза

натуральный йогурт

твердый сыр

соль

перец

приправа "10 овощей"

лимонный перец - по желанию.

Как приготовить куриные "лодочки"

1. Подготовьте курицу

Куриное филе разрежьте и слегка отбейте. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом.

2. Добавьте специи

Посолите и поперчите курицу. Для более уникального вкуса можно использовать лимонный перец.

3. Сделайте начинку

Лук мелко нашинкуйте и смешайте с консервированной кукурузой. Добавьте йогурт и чуть-чуть приправы "10 овощей", после чего хорошо перемешайте.

4. Выложите начинку

Распределите кукурузно-луковую смесь поверх кусочков курицы, формируя своеобразные "лодочки".

5. Запекайте

Отправьте противень в разогретую духовку и запекайте до готовности курицы.

6. Добавьте сыр

В конце посыпьте "лодочки" натертым сыром и поверните в духовку еще на несколько минут, чтобы он расплавился и подрумянился.

Совет: если вы хотите более румяную сырную корку, на последних минутах можно включить режим верхнего нагрева.

Как сделать "лодочки" еще вкуснее

не жалейте начинки, но и не выкладывайте ее слишком толстым слоем

сыр добавляйте в самом конце

для более насыщенного вкуса добавьте немного чеснока или паприки

подавайте блюдо горячим, пока сыр остается "тягучим".

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус: можно добавить любимые овощи, изменить вид сыра или сделать начинку острой. В результате из простого филе получится отнюдь не скучный ужин.