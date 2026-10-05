Вечеря на двох за 150 гривень: рецепт курки з грибами та сиром у листковому тісті

Інгредієнти

куряче філе - 200 г (близько 50 грн)

дріжджове листкове тісто - 450 г (47 грн)

печериці - 100 г (20 грн)

сир гауда - 80 г (24 грн)

цибуля - 1 шт. (2 грн)

яйце - 1 шт. (5 грн)

кунжут - за бажанням.

Як приготувати

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Цибулю та печериці також подрібніть.

Розігрійте антипригарну сковороду та обсмажте курку, гриби й цибулю до готовності.

Сир натріть на тертці. Яйце розділіть на білок і жовток.

Додайте сир до готової начинки та перемішайте. Дайте суміші трохи охолонути.

Листкове тісто розкачайте та викладіть начинку посередині. Краї тіста наріжте смужками та загорніть їх поверх начинки, формуючи "плетінку".

Змастіть тісто жовтком. За бажанням посипте кунжутом.

Випікайте за температури 175 градусів 10-15 хвилин, доки тісто не підрум'яниться зверху.

Дочекайтеся, поки готова страва трохи охолоне, наріжте порційними шматочками та подавайте.

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