rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Зникають зі столу першими: справжній рецепт бессарабських маринованих помідорів на зиму
Смачно 17 серпня 2026, 11:05

Зникають зі столу першими: справжній рецепт бессарабських маринованих помідорів на зиму

Як закрити неймовірно смачні помідори по-бессарабськи
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Рецепт маринованих помідорів (фото: simya.com)
Поділитися:

Коли мова заходить про домашню консервацію, рецепти з Бессарабії завжди стоять на окремому п'єдесталі. Цей південний регіон славиться своїми яскравими, пікантними та насиченими смаками. Бессарабські мариновані помідори - це не просто овочі в маринаді, це справжня кулінарна знахідка.

Рецептом закруток ділиться Styler з посиланням на кулінарку Тетяну Шліхтенко в Instagram.

Що знадобиться для консервації

Цей рецепт передбачає використання нарізаних томатів (половинками або четвертинками), тому для нього найкраще підійдуть м'ясисті, пружні плоди, такі як "сливка".

Інгредієнти на кожну банку:

  • лавровий лист та чорний перець горошком;
  • свіжий кріп;
  • свіжа селера (саме вона створює фірмовий бессарабський аромат);
  • олія - 1 столова ложка;
  • цибуля ріпчаста - 1 середня штука, нарізана кільцями;
  • помідори.
  • Пропорції для маринаду (на 3 літри води):
  • сіль - 2 столові ложки з відчутною гіркою;
  • цукор - 4 столові ложки з гіркою;
  • оцет (класичний столовий 9%) - 200 мл.

Покроковий процес приготування

На дно підготовленої чистої банки викладіть спеції, кріп, селеру, влийте ложку олії та покладіть рівно половину нарізаної цибулі. Після цього починайте щільно викладати нарізані помідори, перекладаючи їх кільцями цибулі, що залишилися.

Закип'ятіть вказану кількість води у великій каструлі. Додайте сіль та цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів. Наприкінці влийте оцет, дайте маринаду закипіти ще раз і залийте ним наповнені овочами банки до самого верху.

Просто залити банки окропом недостатньо. Їх потрібно накрити кришками та поставити у широку каструлю (на дно обов'язково постеліть рушник). Залийте в каструлю теплу воду по "плічка" банок і поставте на вогонь. Стерилізувати овочі необхідно рівно 15 хвилин від моменту закипання води в каструлі.

Обережно дістаньте гарячі банки, герметично закрутіть кришки. Перевертати догори дном не обов'язково, але необхідно ретельно укутати їх теплою ковдрою і залишити так до повного охолодження. Це забезпечить правильну температурну обробку, завдяки якій ваші бессарабські томати ідеально зберігатимуться до самої весни.

закрутки на зиму Рецепти
Читайте також Не лише "Крик" і "Герої": де знімалась екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі, яка померла у 36 17 серпня 2026, 10:34 Не поспішайте до РАГСу: три незручні теми, які парам треба обговорити до весілля 17 серпня 2026, 10:10 5 фатальних помилок при домашній консервації: розсіл мутніє і зриває кришки 17 серпня 2026, 09:23 Тонкий вірменський лаваш, який не рветься: рецепт на сковорідці лише з 4 інгредієнтів 17 серпня 2026, 07:41
Більше цікавого
Гороскопи Таро-гороскоп на 17 серпня: який знак Зодіаку отримає рідкісний шанс змінити життя 17 серпня 2026, 06:08
Гороскопи Гроші чи кохання? Який день стане найщасливішим для вашого знаку Зодіаку 17-23 серпня 16 серпня 2026, 20:10
Корисне Не залишайте крупи у пачках: простий спосіб захистити їх від жучків 16 серпня 2026, 18:01
Люди "Феномен", який не проміняв Дніпро на Париж: історія українця, що став легендою світового балету 16 серпня 2026, 17:16
Смачно Салат, який замінить цілу вечерю: простий рецепт з макаронами та лососем вразить всіх 16 серпня 2026, 16:13