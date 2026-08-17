Зникають зі столу першими: справжній рецепт бессарабських маринованих помідорів на зиму

Що знадобиться для консервації

Цей рецепт передбачає використання нарізаних томатів (половинками або четвертинками), тому для нього найкраще підійдуть м'ясисті, пружні плоди, такі як "сливка".

Інгредієнти на кожну банку:

лавровий лист та чорний перець горошком;

свіжий кріп;

свіжа селера (саме вона створює фірмовий бессарабський аромат);

олія - 1 столова ложка;

цибуля ріпчаста - 1 середня штука, нарізана кільцями;

помідори.

Пропорції для маринаду (на 3 літри води):

сіль - 2 столові ложки з відчутною гіркою;

цукор - 4 столові ложки з гіркою;

оцет (класичний столовий 9%) - 200 мл.

Покроковий процес приготування

На дно підготовленої чистої банки викладіть спеції, кріп, селеру, влийте ложку олії та покладіть рівно половину нарізаної цибулі. Після цього починайте щільно викладати нарізані помідори, перекладаючи їх кільцями цибулі, що залишилися.

Закип'ятіть вказану кількість води у великій каструлі. Додайте сіль та цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів. Наприкінці влийте оцет, дайте маринаду закипіти ще раз і залийте ним наповнені овочами банки до самого верху.

Просто залити банки окропом недостатньо. Їх потрібно накрити кришками та поставити у широку каструлю (на дно обов'язково постеліть рушник). Залийте в каструлю теплу воду по "плічка" банок і поставте на вогонь. Стерилізувати овочі необхідно рівно 15 хвилин від моменту закипання води в каструлі.

Обережно дістаньте гарячі банки, герметично закрутіть кришки. Перевертати догори дном не обов'язково, але необхідно ретельно укутати їх теплою ковдрою і залишити так до повного охолодження. Це забезпечить правильну температурну обробку, завдяки якій ваші бессарабські томати ідеально зберігатимуться до самої весни.