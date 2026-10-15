Решетник розповів про правило щодо секретів на "Холостяку": можуть сказати лише учасниці

Яку роль Решетник виконує на проєкті

За словами ведучого, він намагається бути для героїв не лише людиною, яка супроводжує події на екрані, а й помічником. Решетник дає загальні поради, спілкується з учасницями та заохочує їх самостійно робити кроки назустріч чоловікові. Адже пасивне очікування побачення не завжди допомагає побудувати стосунки в умовах реаліті.

"Я даю загальні поради й допомагаю. В останніх сезонах я такий помічник і в хорошому розумінні порадник. Бо в стосунках я взагалі вважаю, що радити щось дуже складно і небезпечно. Я порадник для обох", - пояснив він.

Ведучий також намагається заохочувати учасниць не чекати, поки чоловік зробить перший крок, а самим проявляти ініціативу. Для цього він спілкується з дівчатами, обговорює з ними події в будинку та придумує активності, які допомагають урізноманітнити їхнє перебування на проєкті.

"Я дівчат мотивую, довго працюю над тим, щоб героїні також проявляли ініціативу. У нас стереотипно, що дівчина повинна сидіти чекати, а на проєкті можна не дочекатися свого побачення. Безумовно ділюся своїми думками щодо розвитку подій у будинку наших героїнь. Аналізуючи всю інформацію, я ще й придумую якісь ігри. Дівчата бояться, коли я приходжу до них у будинок, бо я не з порожніми руками, щось принесу", - додав Григорій.

Водночас, попри свою залученість у процес, Решетник наголошує, що не вирішує за учасників, як їм будувати стосунки. Він може поділитися власними спостереженнями та досвідом, але останнє слово завжди залишається за героями реаліті.

"Але остаточне рішення все одно за героями, і тут я можу лише поділитися власними думками, зважаючи на свій досвід, і сімейний, і телевізійний, розповісти якусь історію", - резюмував він.

Чому ведучий не розкриває секрети учасників

Окреме правило стосується особистих моментів між холостяком та учасницями. Навіть якщо Решетник знає подробиці їхніх побачень, він не розкриватиме їх іншим замість самих героїв. Зокрема, це стосується поцілунків, про які дівчина може не захотіти розповідати своїм суперницям.

Ведучий пояснив, що в такій ситуації учасниця має сама вирішити, чи готова поділитися подробицями. Якщо вона не хоче зізнаватися, Решетник не втручається в її стосунки та не видає того, що йому відомо.

"Ще дуже важливе правило: якщо є якісь секрети між нами та холостяком чи дівчатами, вони повинні або самі їх розкрити одне одному, або ми будемо мовчати. Наприклад, якщо я знаю, що якась дівчина вже цілувалася з холостяком, я приходжу до будинку дівчат і запитую, чи було щось на вашому побаченні. Якщо дівчина відмовляється і сама не заявляє, то я не маю права влізти в ці стосунки. Сама героїня повинна зізнатись", - пояснив Григорій.

Хто з дівчат отримав перші поцілунки на "Холостяку" з Цимбалюком, Тереном і Топольським

У 14 сезоні "Холостяка" Тарас Цимбалюк уперше поцілувався з моделлю Надін Головчук. Це сталося в шостому випуску: після спільного заняття з ліплення глини вони продовжили побачення в ресторані. Попри зближення, того вечора актор не подарував Надін троянду.

Поцілунок Цимбалюка та Надін (скриншот)

У сезоні з Олександром "Тереном" Будьком першою на індивідуальному побаченні його поцілувала тату-майстриня Вікторія. У третьому випуску вони каталися на мотоциклах, а потім розмовляли про особисте. Коли Терен запитав, чого їй хотілося б тієї миті, дівчина відповіла, що поцілунку, і сама проявила ініціативу.

Поцілунок "Терена" і Вікторії (скриншот)

А у 12 сезоні Алекс Топольський назвав першим поцілунком на шоу зближення із Сашею Погорєловою. У четвертому випуску вони вирушили на побачення, під час якого учасниця мала відповідати "так" на його пропозиції. Вечір продовжився в караоке, де пара й поцілувалася.

Коли стартує новий сезон "Холостяка"

Поки в мережі обговорюють можливу участь Антоніни Хижняк у "Холостячці", СТБ готує прем'єру 15 сезону "Холостяка". Як повідомили в пресслужбі каналу, перший випуск вийде 16 жовтня о 19:00. Головним героєм став український баскетболіст і колишній гравець NBA В'ячеслав Кравцов.

"Я вже три роки без стосунків. Хочу знайти жінку, з якою я можу провести і розділити своє життя. Тому я тут", - пояснив він.

На першій вечірці Кравцов познайомиться з учасницями. Принаймні для однієї з них ця зустріч стане продовженням історії, яка почалася ще до зйомок. Сам баскетболіст зізнався, що йому важко згадати, коли востаннє він так сильно хвилювався.