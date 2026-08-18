Таро-гороскоп на 18 серпня: кому карти обіцяють кохання, гроші та новий шанс

Овен

Карта Таро: Шістка Мечів

На Овнів чекає день поступового руху вперед і звільнення від того, що давно виснажувало. Не бійтеся залишити позаду непотрібні суперечки чи ситуації - зміни можуть виявитися саме тим, що вам зараз потрібно.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів, перевернута

Тельцям варто уважніше поставитися до фінансів і власного відчуття стабільності. Не намагайтеся довести свою успішність іншим або витрачати більше, ніж можете собі дозволити - сьогодні важливіше відчути впевненість, а не справити враження.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Кубків

Для Близнюків день може бути сповнений романтики, приємних новин і щирих емоцій. Хтось може зробити вам несподівану пропозицію або зізнатися у своїх почуттях, тож не ігноруйте знаки уваги.

Рак

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Ракам сьогодні важливо не дозволяти тривожним думкам брати гору. Ви можете надто багато переживати через ситуацію, яка насправді не така страшна, як здається, тому спробуйте відокремити реальні проблеми від власних страхів.

Лев

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

Левам варто пригальмувати з різкими рішеннями та словами. Імпульсивність може спровокувати конфлікт або змусити вас діяти необдумано, тому перш ніж вступати в суперечку, дайте собі час охолонути.

Діва

Карта Таро: Відлюдник, перевернута

Дівам не варто надовго замикатися у собі. Якщо ви відчуваєте самотність або втратили орієнтир, спробуйте поговорити з людиною, якій довіряєте, замість того щоб самостійно шукати відповіді на всі запитання.

Терези

Карта Таро: Четвірка Мечів, перевернута

Терези можуть відчути, що час виходити зі стану паузи та повертатися до активного життя. Водночас не намагайтеся зробити все одразу: після тривалого напруження організму все ще потрібен відпочинок.

Скорпіон

Карта Таро: Королева Кубків

Скорпіонам варто довіритися інтуїції та власним почуттям. Ви можете дуже тонко відчувати людей навколо, тому сьогодні внутрішній голос здатен підказати правильне рішення краще за суху логіку.

Стрілець

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Для Стрільців це сприятливий день для сімейних справ, фінансових питань і планів на майбутнє. Підтримка близьких може стати важливим ресурсом, а зроблені сьогодні кроки - принести користь у довгостроковій перспективі.

Козоріг

Карта Таро: Паж Пентаклів

Козорогам карти радять звернути увагу на нові можливості у роботі, навчанні або фінансах. Навіть невелика пропозиція чи ідея може згодом перерости у щось значно більше, якщо поставитися до неї серйозно.

Водолій

Карта Таро: Місяць

Водоліям 18 серпня може бути складно відрізнити інтуїцію від страхів і припущень. Не поспішайте робити висновки, особливо якщо вам бракує інформації - деякі обставини незабаром можуть відкритися з іншого боку.

Риби

Карта Таро: Закохані

Рибам карта Закоханих обіцяє день важливих почуттів і рішень у стосунках. Це може бути романтична зустріч, відверта розмова або вибір, який допоможе краще зрозуміти, чого ви насправді хочете.