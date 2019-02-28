Не нужны своей стране: украинцы застряли в аэропорту Индии

Украинцы просят вмешаться в ситуацию, которая возникла из-за конфликта Индии и Пакистана

Продолжается конфликт между Индией и Пакистаном, из-за чего часто случаются задержки авиарейсов. Так, украинец Владимир Шабловский, который сейчас находится в Индии, пожаловался на задержку рейса и плохое отношение к пассажирам самолета Air Astana. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Никогда не бывал в подобных ситуациях. Пожалуй, настала моя очередь. Кратко суть вопроса - застряли в международном аэропорту им. Ганди в Дели. В связи с обострением ситуации в конфликте между Индией и Пакистаном, отменили все рейсы компании, с билетами которой мы планировали лететь - Air Astana", - написал он.

По его словам, на этот день планировалось три рейса до Киева с пересадкой в Астане. Когда пассажиры подошли к стойке регистрации, получили сообщение о форсмажоре и просьбу покинуть помещение.

Фото: Скриншот поста (Facebook.com/Владимир Шабловский)

"И некоторые люди, видимо не понимая, что происходит, остались за дверью. Действительно без билетов их не впустили в аэропорт. Эта немаленькая авиакомпания сначала полностью отказалась от пассажиров этих рейсов", - пишет Владимир.

После этого поднялась волна возмущения и протеста. В первую очередь украинцы связались с консульством Украины в Дели. Их выслушали и пообещали вмешаться.

"Оказалось, что вмешательство в их понимании - написать письмо в авикомпанию Air Astana о глубокой обеспокоенности", - добавляет он.

Фото: Украинцы просят помощи (Facebook.com/Владимир Шабловский)

По словам пассажира рейса, наиболее неприятно было то, что работники посольств РФ и Казахстана прибыли в город буквально в течение нескольких часов.

"Мы же, граждане Украины, только смотрели, как они сплотили своих граждан, принимавших активное участие в переговорах с Air Astanа, а все граждане, которым некуда ехать, были приглашены в посольство.

Фото: В соцсети эмоционально отреагировали на ситуацию с задержкой рейса (скриншот facebook.com/Владимир Шабловский)

Украинские дипломаты на просьбу приехать отказались, говорит он.

"Говорят "нет смысла", уже с нотками раздражения в голосе. Как вариант еще утром были с десяток билетов других авиакомпаний от 1500$ и выше. Сейчас ближайшие несколько дней билетов нет даже за такие деньги! На данный момент нам выдали билеты на 05.03.19. У стойки регистрации Air Astana остается несколько десятков граждан Украины, в том числе с детьми, которые не понимают что им делать. У многих банально нет денег, есть дети. Где и как жить эти пять суток, многим не понятно. Кроме копии письма об обеспокоенности от консульства Украины нет ничего", - пишел украинец.

Он добавил, что сейчас их пытаются выгнать из здания аэропорта.

В комментариях к посту люди выразили поддержку Владимиру, а одна пользовательница написала: "почему мы не нужны своей стране"?

В то же время сам Владимир в комментариях сообщил, что к ним приехал представитель посольства Александр Громов. Он выразил надежду, что после этого решение проблемы будет двигаться живее.

Напомним, украинцам посоветовали воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта с Пакистаном.

Кроме того, недавно стало известно, что Пакистан прекратил движение поездов в Индии.