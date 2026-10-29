Світлицька зізналася, чому хотіла потрапити до команди Могилевської на "Голосі країни"

Що відчула Світлицька, коли до неї розвернулася Могилевська

Для Олени Світлицької виступ на "Голосі країни" став особливим досвідом, адже цього разу вона опинилася по інший бік сцени. Акторка зізналася, що хвилювалася та чекала на реакцію тренерів, адже раніше звикла сама слухати їхні пісні, а не виконувати композиції перед ними.

Коли Наталія Могилевська розвернулася до неї, першою реакцією Світлицької стало щире захоплення.

"Звісно, я хвилювалася й чекала, хто ж розвернеться. Це ще й велика відповідальність, адже зазвичай я сама слухаю цих артистів, їхні пісні. І раптом вони слухають тебе! Коли розвернулася Наталія Могилевська, першою думкою було: "Вау! Вау!", - пригадала Олена.

За словами акторки, для неї особливо важливою була оцінка саме Могилевської. Вона наголосила на великому досвіді тренерки, яка працювала з багатьма українськими артистами та допомагала їм розвиватися у професії.

"Я відчула, що, мабуть, усе-таки чогось варта у співі, адже Наталія Могилевська є продюсеркою з величезним досвідом, яка виховала цілу плеяду українських артистів. Для мене її вибір став особливим підтвердженням того, що я на правильному шляху", - поділилася Світлицька.

Світлицька та Могилевська на "Голосі країни" (фото: пресслужба)

Чому акторка не боялася, що до неї не розвернеться жоден тренер

Попри хвилювання, Олена Світлицька намагалася не сприймати участь у проєкті як випробування, у якому результат визначає її талант чи цінність як артистки. Вона пояснила, що вже сама можливість вийти на сцену перед відомими виконавцями була для неї приводом для радості.

Акторка також розповіла, як налаштовувала себе перед виступом. Замість того щоб зосереджуватися на можливій невдачі, вона нагадувала собі, що наважитися на здійснення мрії - уже важливий крок.

"Для мене сама можливість виступити перед такими артистами вже була великою радістю. Навіть якби ніхто не розвернувся, я б сказала своїй маленькій внутрішній дівчинці: "Оленко, ти молодець! Ти наважилася, проявила себе й здійснила свою мрію". Тому я не сприймала участь у проєкті як ситуацію, у якій можу щось втратити", - розповіла Світлицька.

За словами артистки, вона розглядала участь у шоу передусім як можливість спробувати себе в новій ролі, отримати досвід і подолати внутрішні бар'єри. Тому навіть інший результат не став би для неї приводом для розчарування.

"Навпаки, це була можливість здобути новий досвід і зробити те, про що давно мріяла. Навіть якби все склалося інакше, я б не засмутилася. Я б сказала собі, що зробила все, що могла, і вже за це варто себе похвалити", - зазначила акторка.

Олена Світлицька на "Голосі країни" (фото: пресслужба)

Чому Світлицька хотіла потрапити саме до команди Могилевської

Олена зізналася, що ще до виступу найбільше хотіла працювати саме з Наталією Могилевською. Акторці близькі зміни, які, на її думку, пройшла співачка, а також її ставлення до творчості та глядачів.

Світлицька вважає, що Могилевська сприймає сцену не лише як простір для самовираження, а і як можливість ділитися емоціями, підтримувати людей та дарувати їм світло через музику.

"Скажу відверто: найбільше я хотіла потрапити саме до Наталії Могилевської. Зараз я відчуваю ті трансформації, які вона пройшла. Мені близькі її внутрішні зміни, і в чомусь я відчуваю нашу схожість. Це жінка, яка навчилася нести світло глядачеві, служити людям через свою творчість. Вона думає на сцені не лише про себе чи власне творче его, а й про те, що може дати людям", - пояснила акторка.

Чого Олена Світлицька хоче навчитися у тренерки

Світлицька зауважила, що Могилевська вміє дивитися на творчість ширше, ніж окремий виступ, і бачити, як різні елементи роботи можуть об'єднуватися заради спільної мети.

"У Наталії я хотіла б навчитися масштабу мислення. Вона мислить як режисерка та продюсерка, а не просто як окремий артист на сцені. Вона бачить цілу систему, розуміє, як працюють різні елементи творчого процесу й як об’єднати їх заради спільного результату. Мені дуже хочеться перейняти цей підхід", - підсумувала Олена Світлицька.