Як Дантес познайомився з Альоною Омаргалієвою

У новому випуску шоу "Де брехня?" Володимир Дантес розповів несподівану історію знайомства з Альоною Омаргалієвою. Як пізніше дізнався співак, їхня перша зустріч відбулася багато років тому в харківському нічному клубі та завершилася конфліктом.

Історія сталася приблизно у 2010 або 2011 році в Харкові. Тоді співак приїхав до рідного міста, щоб виступити на великому концерті з нагоди Дня Конституції, який збігався з його днем народження.

Після концерту співак відсвяткував день народження з родиною та друзями, а згодом компанія вирушила до нічного клубу. Дантес зізнався, що того вечора випив забагато алкоголю, а увага оточення та відчуття популярності вплинули на його поведінку.

У закладі артист почав шукати свою тодішню дівчину й побачив, що вона розмовляє з незнайомою білявкою. Він підійшов до них і почав емоційно з'ясовувати стосунки.

Незнайомка заступилася за дівчину та попросила дати їм завершити розмову. Дантеса це обурило, і він сказав їй образливі слова, які навіть зараз не захотів повторювати.

У відповідь незнайомка схопила співака за волосся, після чого суперечка переросла у фізичний конфлікт. Дантес розповів, що вдарив чоловіка, який підійшов до них, а згодом у ситуацію втрутилася охорона закладу.

Нині співак засуджує свою тодішню поведінку та не намагається її виправдовувати.

Як співак дізнався, що це була Альона Омаргалієва

Найнеочікуваніше з'ясувалося приблизно через рік після інциденту. Дантеса разом із його тодішньою дівчиною запросили в гості до подружжя артистів Альони Омаргалієвої та Тамерлана.

За словами співака, зустріч проходила в теплій атмосфері. Вони спілкувалися, вечеряли й згадували різні історії. У певний момент Альона несподівано запитала його:

"Вова, ти пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились?"

Дантес відповів, що не пам'ятає. Тоді Омаргалієва розповіла йому про конфлікт у харківському нічному клубі. Лише після її слів артист зрозумів, що тією незнайомкою, з якою він посварився під час святкування дня народження, була саме Альона.

Співак зізнався, що йому стало соромно за свою поведінку. Він наголосив, що з роками змінився і більше не асоціює себе з людиною, якою був тоді.

"І мені так соромно", - зізнався Дантес, пригадуючи той вечір.