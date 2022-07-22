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Алан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой Лолитой

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Пятница 22 июля 2022 17:34
Алан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой Лолитой Алан Бадоев показал редкие фото дочери Лолиты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский режиссер Алан Бадоев впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, смог встретиться со своей 17-летней дочерью Лолитой.

Фотографии он разместил на своей странице в Instagram и рассказал о своих чувствах к дочери.

В каком именно городе и стране Бадоев смог увидеться с дочерью, режиссер не уточнил. Известно лишь, что мама Лолиты, бывшая жена Бадоева, живет в Италии.

"Есть такая любовь, которая больше похода на магию. Первая встреча с доченькой", - так режиссер подписал снимки.

На фотографиях видно, что он с дочерью прогулялся по городу, выпил кофе и сделал несколько снимков в помещении - квартире или гостиничном номере.

Алан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой ЛолитойАлан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой ЛолитойАлан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой Лолитой

Фото: instagram.com/alanbadoev

Ранее режиссер публиковал только детские фотографии Лолиты. О девушке на данный момент известно мало.

Алан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой ЛолитойАлан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой Лолитой

Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев родился в Беслане, но вырос в Горловке Донецкой области. Окончил Киевский институт кино и телевидения.

Был женат на Жанне Бадоевой, телеведущей и актрисе. Они прожили вместе 9 лет и развелись в 2012 году, когда Лолита была совсем маленькая.

Жанна Бадоева также выросла в Украине, хотя родилась в Латвии. Окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Долгое время работала на украинском телевидении, а потом на российских телеканалах.

Алан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой ЛолитойАлан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой ЛолитойАлан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой ЛолитойАлан Бадоев показ редкое фото с 17-летней дочкой Лолитой

Фото: instagram.com/alanbadoev

В 2014 году вышла замуж за бизнесмена и переехала жить в Италию вместе с детьми - сыном от первого брака и Лолитой Бадоевой.

Алан Бадоев с первых дней войны отказался от всех совместных проектов с Россией. Его бывшая супруга хранит молчание.

Кстати, ранее мы писали о том, что Алан Бадоев четко высказался о своем отношении к России.

А еще рассказывали о том, что Бадоев покаялся за то, что стирал границы с Россией.

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Алан Бадоев
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