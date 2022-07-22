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Алан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою Лолітою

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П'ятниця 22 липня 2022 17:34
Алан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою Лолітою Алан Бадоєв показав рідкісні фото дочки Лоліти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український режисер Алан Бадоєв вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зміг зустрітися зі своєю 17-річною дочкою Лолітою.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці в Instagram і розповів про свої почуття до доньки.

В якому саме місті й країні Бадоєв зміг побачитися з дочкою, режисер не уточнив. Відомо лише, що мама Лоліти, колишня дружина Бадоєва, живе в Італії.

"Є така любов, яка більше походу на магію. Перша зустріч з донечкою", - так режисер підписав знімки.

На фотографіях видно, що він з дочкою прогулявся по місту, випив кави та зробив кілька знімків в приміщенні - квартирі або готельному номері.

Алан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою ЛолітоюАлан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою ЛолітоюАлан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою Лолітою

Фото: instagram.com/alanbadoev

Раніше режисер публікував тільки дитячі фотографії Лоліти. Про дівчину на цей момент відомо мало.

Алан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою ЛолітоюАлан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою Лолітою

Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв народився в Беслані, але виріс у Горлівці Донецької області. Закінчив Київський інститут кіно і телебачення.

Був одружений на Жанні Бадоєвій, телеведучій і актрисі. Вони прожили разом 9 років і розлучилися у 2012 році, коли Лоліта була зовсім маленька.

Жанна Бадоєва також виросла в Україні, хоча народилася в Латвії. Закінчила режисерський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення. Довгий час працювала на українському телебаченні, а потім на російських телеканалах.

Алан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою ЛолітоюАлан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою ЛолітоюАлан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою ЛолітоюАлан Бадоєв показ рідкісне фото з 17-річною донькою Лолітою

Фото: instagram.com/alanbadoev

У 2014 році вийшла заміж за бізнесмена і переїхала жити до Італії разом з дітьми - сином від першого шлюбу і Лолітою Бадоєвою.

Алан Бадоєв з перших днів війни відмовився від усіх спільних проєктів з Росією. Його колишня дружина зберігає мовчання.

До речі, раніше ми писали про те, що Алан Бадоєв чітко висловився про своє ставлення до Росії.

А ще розповідали про те, що Бадоєв покаявся за те, що стирав кордони з Росією.

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Алан Бадоєв
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