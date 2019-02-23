Беременная Меган Маркл вляпалась в громкий скандал: подробности

Королевская семья осудила тайную поездку Меган Маркл в США

Беременная Меган Маркл недавно отметила скорое появление ребенка в шикарном отеле в Нью-Йорке, США. Герцогиня Сассекская сняла дорогой отель для своих друзей, чтобы те смогли вместе с бывшей актрисой разделить ее радость приближающегося материнства. После ее тайной поездки, в королевской семье Меган Маркл предупредили о надвигающихся "проблемах". А некоторые члены семьи посчитали ее поступок проявлением "звездной болезни", пишет Express.co.uk.

"Я думаю это может стать проблемой для нее, которая решится в королевском дворце", - считает королевский эксперт Руперт Белл.

Он также рассказал, что Меган Маркл планирует делать по прибытии в Великобританию.

"Она собирается укрыться в роскошном коттедже в Виндзорском парке, но все равно будет чувствовать себя одиноко", - предположил Белл.

Меган Маркл отметила рождение ребенка в США (иллюстративное фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Он также отметил, что приближающееся материнство может возродить даже старые проблемы.

"Как только "волшебная пыль" знаменитости осядет, когда она перестанет быть звездой, тогда проблемы для нее могут всплыть", - добавил королевский эксперт.

Пол Баррел, ранее занимавший пост дворецкого при принцессе Диане, стал автором предположения, что принцем Уильямом не будет одобрена расточительность супруги его брата Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, ранее устроившей вечеринку в Нью-Йорке, поводом для которой стало приближающееся рождение первенца. Соответствующее заявление экс-дворецкий сделал в интервью британскому изданию The Sun.

"Я думаю, что принц Уильям будет возмущен расточительностью Меган, а также тем, что вечеринка в честь скорого рождения ребенка была больше "звездной", чем "королевской", – отметил Баррел.

Напомним, что ранее у Меган Маркл обнаружились украинские корни.

Ранее всплыл интересный факт о будущем ребенке Меган Маркл и принца Гарри.