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Буду частью этой системы: Полунин решил перебраться в Крым

STYLERПерсоны    23.03.2019 - 20:22
Буду частью этой системы: Полунин решил перебраться в Крым
Сергей Полунин (Коллаж РБК-Украина)

Сергей Полунин решил нарушить все международные законы и стать изгоем

Сергей Полунин, который променял Украину на российский паспорт и татуировку Путина на груди, решил перебраться в аннексированный Крым. 

Как сказал бывший премьер труппы Лондонского королевского балета на творческой встрече, он принял решение стать худруком нового балетного училища, которое российские власти хотят построить в оккупированном Севастополе. 

"Я еще об этом не говорил... Я стал художественным руководителем! Будет строиться новая балетная школа в Севастополе", - сказал скандальный Полунин.

По словам фаната Путина, это новый шаг для него. 

"Я посмотрю, как образовательная система будет строиться, и буду частью этой системы", - отметил одиозный танцовщик.

Кроме того, Полунин сказал, что Россия и Украина для него - родные страны. При этом он считает, что русские и украинцы - "братские народы" и должны жить вместе. А еще лучше - в одной стране.

Буду частью этой системы: Полунин решил перебраться в Крым

Сергей Полунин - фанат Путина (коллаж РБК-Украина)

Отметим, что если Полунин уедет в Крым не через територию Украины, то он нарушит ряд международных законов и не сможет посещать многие цивилизованные страны. 

Напомним, ранее украинская прима-балерина Кристина Шишпор прокомментировала скандал, который разгорелся по поводу высказываний и постов в социальных сетях ее коллеги Полунина.

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