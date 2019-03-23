Буду частиною цієї системи: Полунін вирішив перебратися в Крим

Сергій Полунін (Колаж РБК-Україна)

Сергій Полунін вирішив порушити всі міжнародні закони і стати ізгоєм

Сергій Полунін, який проміняв Україну на російський паспорт і татуювання Путіна на грудях, вирішив перебратися в анексований Крим.

Як сказав колишній прем'єр трупи Лондонського королівського балету на творчій зустрічі, він прийняв рішення стати художнім керівником нового балетного училища, яке російська влада хоче побудувати в окупованому Севастополі.

"Я ще про це не говорив ... Я став художнім керівником! Будуватиметься нова балетна школа в Севастополі", - сказав скандальний Полунін.

За словами фаната Путіна, це новий крок для нього.

"Я подивлюся, як освітня система буде будуватися, і буду частиною цієї системи", - зазначив одіозний танцівник.

Крім того, Полунін сказав, що Росія і Україна для нього - рідні країни. При цьому він вважає, що росіяни і українці - "братські народи" і повинні жити разом. А ще краще - в одній країні.

Сергій Полунін - фанат Путіна (колаж РБК-Україна)

Відзначимо, що якщо Полунін поїде в Крим не через територію України, то він порушить низку міжнародних законів і не зможе відвідувати багато цивілізованих країн.

Нагадаємо, раніше українська прима-балерина Христина Шишпор прокоментувала скандал, який розгорівся з приводу висловлювань і постів в соціальних мережах її колеги Полуніна.